Nu wil ook de jongere broer van Zara Rutherford de wereld rondvliegen

Als alles goed gaat, landt Zara Rutherford, dochter van de Kortrijkse Beatrice De Smet en haar man Sam Rutherford, vrijdagmorgen 14 januari op de luchthaven van Wevelgem. Dan zal ze meteen de jongste vrouw ter wereld zijn die de wereld rondvloog in een solovlucht.

Het ziet ernaar uit dat het niet bij dat ene wereldrecord zal blijven voor het gezin Rutherford. Want de drie jaar jongere broer, Mack Rutherford, wil nu ook de wereld rondvliegen, zo verklapte ons vader Sam. Zijn vlucht rond de wereld staat al gepland voor de maand maart. Dan wordt hij meteen de jongste man en de jongste persoon tout court, die in zijn eentje de wereld rondvliegt. Ouders Sam en Beatrice zijn ook gediplomeerde luchtvaartpiloten.

Toen Zara Rutherford haar oog liet vallen op het wereldrecord ‘Solovlucht rond de wereld’ viel het haar op dat het mannelijke record voor een solovlucht rond de wereld op de leeftijd van 18 stond. Het vrouwelijk record was 30. Dat kon ze dus in één klap twaalf jaar naar beneden halen als ze erin slaagde rond de wereld te vliegen in haar licht eenmotorig vliegtuigje.

Jongste burgerpiloot ter wereld

En het ziet ernaar uit dat ze dat ook zal doen. Als ze vrijdag zoals voorzien in Wevelgem landt, dan zal ze niet alleen de jongste vrouw ter wereld zijn die solo rond de wereld vliegt, ze wordt meteen ook de eerste Belgische die zo’n poging tot een goed einde brengt. Maar broer Mack kan binnenkort de jongste Belg worden die daartoe in staat is. En niet alleen de jongste Belg, maar ook de jongste persoon ter wereld.

Mack Rutherford behaalde vorig jaar in oktober al zijn pilootlicentie met de Britse Sherborne School. De jongeman werd geboren op 21 juni 2005 en was dus 16. Daarmee was hij meteen ook de jongste gecertificeerde burgerpiloot ter wereld. Een prestatie die wellicht nog niet in het Guinness Book of Records terechtkwam. Maar de jonge Mack wil daar verandering in brengen.

Terug in Europa

In juli vorig jaar, kort voor Zara aan haar recordpoging begon, bracht de Britse Travis Ludlow het wereldrecord bij de mannen nog eens 13 dagen naar beneden door op de leeftijd van 18 jaar en 150 dagen rond de wereld te vliegen. Hij had daarvoor slechts 44 dagen nodig. Hij vertrok in Ibstone, Buckingshire en landde in het Nederlandse Teuge.

Zara Rutherford in haar ULM. © Nicolas Maeterlinck Belga

Zara Rutherford zal veel langer weggebleven zijn. Zondag landde ze in het Griekse Iraklion en daarmee is ze alvast op Europese bodem, voor het eerst in 139 dagen, toen ze Europa via Groenland verliet. Haar poging om de wereld rond te vliegen in een ultralicht vliegtuig eindigt, als alles goed gaat, vrijdagmorgen om 10 uur in Wevelgem, waar ze vertrok op 18 augustus. Normaal gezien moest ze begin november aankomen. Maar vertragingen door weersomstandigheden vooral, technische mankementen en ook door maatregelen ten gevolgde van de coronacrisis zorgden ervoor dat ze enkele maanden vertraging opliep.

Vertrek in maart

Als Mack in maart vertrekt en dan hopelijk enkele maanden later veilig aankomt, zal hij nog altijd maar 16 zijn. En daarmee dus de jongste persoon ter wereld die in zijn eentje rond de wereld vliegt. Zara heeft intussen nog een andere ambitie. Zij wil astronaute worden. Met een beetje geluk wordt ze dus de eerste Belgische vrouw in de ruimte.