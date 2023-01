Nu ook schaaktafels in Koning Albert I-park in Brugge

In het Koning Albert I-park in Brugge werden drie grote tafels geplaatst, met drie schaakborden ingewerkt. In september vorig jaar kwamen er ook in het Baron Ruzettepark drie schaaktafels.

Het voorstel om schaaktafels in Brugse parken te voorzien komt van de Koninklijke Brugse Schaakkring (KBSK). Burgemeester Dirk De fauw en schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem hadden daar wel oor voor, “want in onze Brugse parken zetten we groen, ontspanning en recreatie centraal.”

Ook in Minnewaterpark

Straks is ook het Minnewaterpark aan de beurt. “Deze zomer plannen we de heraanleg van het Minnewaterpark. We konden dus niet ingaan op de initiële vraag van de Koninklijke Brugse Schaakkring om hier schaaktafels te plaatsen”, zegt schepen Van Volcem. “In het Minnewaterpark komt een nieuw plein rechtstreeks aan het water, voorzien van zitelementen en petanquevelden. Het bestaande verzonken dambord in het park zal vervangen worden door een ontmoetingsplek in gazon. Na de heraanleg voorzien we een aantal nieuwe schaaktafels ingewerkt in ronde picknicktafels voor het park. Deze zullen ter hoogte van de dolomietpaden geplaatst worden.” (CGRA)