Nu ook middeleeuwse weg ontdekt bij werken in Oostkerke

Gedurende de wegenis- en rioleringswerken geeft Oostkerke, bij Damme, haar geheimen uit het verleden steeds meer prijs. Niet alleen in de dorpskern, waar al een kerkhof met honderden skeletten aan het licht kwam, maar nu ook in de Monnikeredestraat. Daar werd een middeleeuwse weg tussen Oostkerke en de oude nederzetting en zwinhaven Monnikerede ontdekt.

De Oostkerkenaren moeten nog wel even geduld oefenen alvorens de langverwachte vernieuwing van de dorpskern en omliggende straten volledig achter de rug is. Volgens het stadsbestuur zou het globale project tegen eind 2023 afgewerkt moeten zijn; tegen dan hebben de Oostkerke een vernieuwd dorp. Voor de timing per fase of straat is het echter iets moeilijker te voorspellen hoe een en ander zal verlopen. Zoals al eerder duidelijk werd, is dit sterk afhankelijk van externe factoren, zoals weersomstandigheden, maar in Oostkerke toch vooral van oponthoud wegens archeologisch onderzoek.

Oplopende kosten

In de dorpskern werd al snel duidelijk dat er zich rondom de kerk een kerkhof bevond dat groter was dan het huidige. En dat resulteerde in het bovenhalen van vele honderden skeletten; eind vorig jaar wel bijna vierhonderd in totaal, maar daarmee is het nog niet afgelopen. In een eerste fase, aan de achterzijde van de kerk, trof men vooral skeletten uit de dertiende eeuw aan, maar later werden volgens archeologen nog oudere skeletten gevonden, uit de twaalfde en elfde eeuw.

Het archeologisch onderzoek heeft niet alleen een impact op de timing, maar neemt ook een flinke hap uit het budget van Stad Damme, die als bouwheer zelf moet instaan voor de kosten van dit onderzoek. Het zou intussen al opgelopen zijn tot meer dan één miljoen euro. Ook in de Monnikeredestraat, de weg tussen de dorpskern en de Damse Vaart, werd archeologisch onderzoek verricht. Daar ontdekten archeologen van de gespecialiseerde firma BAAC een middeleeuwse weg, zo’n zestig centimeter diep.

“Het gaat om een weg tussen Oostkerke en het toenmalige Monnikerede – een voorhaven van Brugge – die opgetrokken is uit houten planken en takken, met daaronder ronde keien. Bijzonder interessant is dat je hier duidelijk de spoorvorming ziet door de honderden karrenwielen die op dezelfde locatie reden”, zegt archeologe Charlotte Verhaeghe van BACC. “Ook aan de onderliggende keien is een interessant verhaal gekoppeld. We hebben heel sterke aanwijzingen dat hiervoor zogenaamde ballastkeien zijn gebruikt. Dit zijn keien die gebruikt werden om schepen met een lichte vracht te verzwaren, zodat ze stabiel zouden blijven.”

Berwick-upon-Tweed

In het kader van het zwinproject deed een onderzoeksgroep van de Universiteit Gent onderzoek naar deze ballastkeien. Tijdens veldonderzoek werden dit soort ronde natuurstenen opmerkelijk vaak teruggevonden op de sites van Monnikerede en Hoeke, die dus deel uitmaken van de verdwenen zwinhavens. Ze worden gekenmerkt als zwerfstenen, want van nature komen deze niet voor in de polders.

Uit onderzoek blijkt het te gaan om Asbiaan kalksteen, die aanwezig is in de Engelse en Schotse Oostkust en meer specifiek in de toenmalige havenplaats Berwick-upon-Tweed. Deze stond bekend voor zijn middeleeuwse handel met Vlaanderen. De schepen met lichte vracht, zoals stokvis of wol, die dikwijls vanuit deze havens vertrokken, werden dus verzwaard met deze lokaal gevonden ballastkeien.

In de Zwinhavens, zoals Monnikerede en Hoeke, lieten ze vervolgens niet enkel de handelswaar achter, maar ook hun keien. De haven van Monnikerede functioneerde als stapelplaats voor stokvis en Hoeke was de haven waar schepen op het droge werden getrokken voor herstellingen. In de plaats van keien namen ze lokaal zand mee aan boord. Het zand uit de zwinregio was immers internationaal gegeerd als bouwmateriaal. Er was volgens de onderzoeksgroep ook een strikt reglementerings- en betalingssysteem voor het inwisselen van keien tegen zand. Dit verklaart de aanwezigheid van deze exotische keien, die dus in onze streek ook gebruikt werden voor de aanleg van wegen.