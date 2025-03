Nu ook letterlijk blijven hangen: Westtoer lanceert campagne ‘Goed Gelegen’

Ideaal om de komende maanden in het Brugse Ommeland te blijven hangen. Westtoer lanceert de campagne Goed Gelegen met op 21 mooie, groene locaties een of meerdere hangmatten die minstens een jaar te gebruiken zijn.

Goed Gelegen verwijst enerzijds naar de centrale ligging van het Brugse Ommeland in onze provincie en anderzijds natuurlijk naar de hangmatten, die straks onder andere in het Torhoutse kasteeldomein d’Aertrycke zullen opduiken. Vanuit die matten kunnen wandelaars en fietsers de natuur in alle rust beleven.

“Natuur moet je kunnen voelen”, zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, tevens voorzitter van Westtoer. “Door in de stevige hangmatten langs onze fiets- en wandelroutes te verpozen, laat je het zalige van de plek echt binnenkomen. Je laadt je op om dan verder dé groene regio van West-Vlaanderen te verkennen. Deze andere manier van beleven, is de nieuwe toeristische troef van het Brugse Ommeland.”

359 kilometer stap- en trapplezier

De zogenoemde hangmat-hubs zijn op 21 locaties voorzien. Zo’n hub is een installatie met een of meerdere hangmatten. De hubs zijn met elkaar verbonden door zes nieuwe wandelroutes en zeven nieuwe fietstrajecten, goed voor in totaal 359 kilometer stap- en trapplezier. Ze laten de bezoekers de mooiste groene parels en rustplekken ontdekken.

De wandelroutes variëren van 3,2 tot 15 kilometer, de fietstrajecten van 21,5 tot 52,8 kilometer. Een handige pocketgids bundelt het aanbod. Hij biedt een overzicht van alle nieuwe routes, de locaties van de hangmatten en 68 extra te ontdekken natuurplaatsen.

Westtoer wil met het concept niet enkel de natuur als de belevingstroef van het Brugse Ommeland uitspelen, maar ook volop de kaart trekken van duurzaamheid en hergebruik van materialen. De hangmatten zijn gemaakt uit gerecycleerde plastic. De eiken palen waaraan ze bevestigd zijn, worden nadien voor andere recreatieve projecten gebruikt. De hangmatten blijven zeker een jaar ter plekke en misschien zelfs twee.

Het Brugse Ommeland is met drie miljoen fietsers per jaar een van de meeste befietste regio’s van Vlaanderen. De streek kan ook wandelend verkend worden. (JS)