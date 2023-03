Nu ook Indisch-Nepalees (afhaal)restaurant in Torhout

De Aziatische keuken krijgt in Torhout almaar meer voet aan de grond. Na de drie Chinese restaurants, het sushirestaurant Sunrise en recent de Thaise zaak Happy Chang opent in de loop van april nu ook een Indisch-Nepalees (afhaal)restaurant. Het zal zich in de Zuidstraat bevinden en ‘Namaste Curry House’ heten.

De sympathieke uitbaters Manisha Ghimire (26) en haar man Siddhant Singh (29), beiden Nepalezen, huren het pand waar jarenlang Brasserie De Goeste zijn heerlijke gerechten heeft geserveerd en dat in vervlogen tijden ‘t Parapluutje heette. Ze zullen het interieur herinrichten met oosterse decoratie. Het is de bedoeling dat je zowel ter plaatse kunt eten als afhalen. De Goeste is al bijna twee jaar verhuisd naar de hoek van de Noordlaan met de Aartrijkestraat.

Beiden hebben ervaring in horeca

Het woord namaste in de naam van het restaurant, wat letterlijk ik buig voor jou betekent, staat voor de typische begroeting met de handpalmen vlak tegen elkaar naar boven gericht. Je toont er respect mee.

Manisha, die familie is van de uitbaters van Sushi Sunrise in de Zwanestraat, woont al een vijftal jaar in België, haar man Siddhant bijna een jaar. Ze hebben hun thuis in de Rijselstraat. Manisha is bekend van het opdienen in de plaatselijke horeca. Ze heeft een tijdje in de voormalige zaak Den Plezanten Hoek in de Oostendestraat gewerkt en een hele periode in Bistro Picasso op het Markt. In de laatstgenoemde zaak is Siddhant tot voor kort ook in het tearoomgedeelte en aan de bar aan de slag geweest.

Smaken aanpassen aan westerlingen

“De Indische en Nepalese keuken tellen veel gelijkaardige gerechten”, zegt Manisha. “De smaken liggen erg dicht bij elkaar. Mijn man en ik eten graag heel pikante bereidingen, maar we zullen ze in ons restaurant veel zachter van smaak aanbieden. De meeste westerlingen hebben dat liever en dus passen we ons aan. Willen bepaalde klanten hun eten toch extra pikant, dan kunnen ze dat natuurlijk vragen.”

De precieze openingsdatum ligt nog niet vast, al wordt er gemikt op de eerste helft van april. De eerste maanden zal Namaste Curry House elke dag open zijn.

Manisha, die voor de bediening zal zorgen, spreekt heel behoorlijk Nederlands. Haar man, die samen met een tweede kok in de keuken zal staan, is de taal nog aan het leren. Het koppel heeft er vertrouwen in dat hun zaak goed zal lopen. “We zullen in elk geval keihard voor onze klanten werken”, zegt Manisha met nadruk. “Het eten moet lekker, vers en van uitstekende kwaliteit zijn. Daar streven we naar.”