Nu ook in Damme centrum archeologische vondsten

Na heel wat archeologische activiteit in Oostkerke de voorbije maanden, worden nu ook in het centrum van Damme opmerkelijke opgravingen gedaan. Onder het bekende huisje naast de kerk, dat grotendeels afgebroken werd, ontdekten archeologen restanten van een laat middeleeuws kerkhof.

Na maandenlang archeologisch onderzoek en opgravingen in Oostkerke – met Stad Damme als bouwheer voor de dorpskernvernieuwing daar en dus ook financier voor de hoog oplopende archeologische kosten – is er nu ook in het centrum van Damme een ruim archeologisch team aan het werk. Meer bepaald op de site van het bekend witgekalkte huisje rood schrijnwerk vlak naast de kerk.

Instortingsgevaar

Het huisje is bouwkundig erfgoed en maakt deel uit van het beschermd stadszicht van Damme. Van het huisje is echter niet veel meer te zien. De privépersoon die het enkele jaren terug kocht kreeg een vergunning voor een nieuwbouw maar dan wel grotendeels op dezelfde contouren en met behoud van de voorgevel zodat het beschermd stadszicht behouden zou blijven. Deze voorgevel moest echter gestut worden tegen instortingsgevaar. Het stadsbestuur en agentschap onroerend erfgoed besloten dat die situatie niet meer veilig was en gaven toestemming de muur te slopen maar daarbij moesten de stenen wel gespaard worden om die terug te kunnen opbouwen.

Volledige skeletten

Onroerend Erfgoed was ook van oordeel dat er op deze locatie mogelijke interessante vondsten konden gedaan worden en gaf opdracht tot een archeologisch onderzoek, op kosten van de bouwheer. “We hadden verwacht hier restanten van een kerkhof te kunnen blootleggen en dat is ook gebleken; meer bepaald een laat middeleeuws kerkhof”, zegt archeologe Ilse Roovers. “We zijn nog maar enkele dagen bezig en vonden alvast al twee volledige skeletten. Daarnaast hebben we ook al tientallen menselijke botten en beenderen gevonden. De oudste restanten dateren uit de 13de eeuw. We hebben ook al muren ontdekt, mogelijk keldermuren of fundamenten. Ook interessant is het keramiek dat we hier op deze site vonden. De objecten zijn niet meer volledig maar het gaat toch om stukken van borden, kook- en andere potten en drinkbeker onder meer. De opgravingen zullen wellicht nog een kleine twee weken duren dus we kunnen nog heel wat interessante stukken ontdekken.” (PDV)