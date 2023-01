Nu ook grote zus (17) van mirakelbaby Djulia bevallen: “Pas geboren en al tante”

De spoedkeizersnede op Nieuwjaar, waarbij de premature baby Djulia op het nippertje werd gered, krijgt nog een mooi vervolg. De oudste dochter van mama Patricia uit Komen is nu zelf bevallen van baby Assya. Dat maakt van Patricia wel een hele jonge oma, met 35 lentes. “Heel leuk dat onze dochtertjes zo weinig verschillen in leeftijd”, zegt mama Morgane.

Het verhaal van wonderbaby Djulia beroerde heel Vlaanderen op 1 januari. Deze eerste nieuwjaarsbaby in Zuid-West-Vlaanderen is geboren om 0.45 uur, maar het liep bijna verkeerd af. Djulia kwam vier weken te vroeg ter wereld, en woog amper 2 kg.

In paniek

“Ik was oudejaar met familie aan het vieren, toen ik rond 23.30 uur dacht dat ik moest plassen, maar in de plaats veel bloed verloor”, vertelde mama Patricia Macrez uit Komen daarover. “Ik wist meteen dat er iets niet pluis was, ik was helemaal in paniek. Mijn moeder bracht me meteen naar het ziekenhuis AZ Delta, waar ze het hartje van de baby niet meer hoorden kloppen.”

“Was ik vijf minuten later in het ziekenhuis geweest, dan had ik nu geen baby” – Patricia Macrez

Djulia kwam ter wereld via een spoedkeizersnede, en kon gelukkig nog gered worden. “Was ik vijf minuten later in het ziekenhuis geweest, dan had ik nu geen baby. Ik kreeg Djulia pas veertien uur na de geboorte voor het eerst in mijn armen. Ik ben zo blij met dit nieuwjaarscadeau, het had helemaal anders kunnen aflopen.”

Enkele weken oud en al tante

En er komt nu nog een vervolg aan het geluk van Patricia. Haar oudste dochter Morgane is nu ook bevallen van een dochtertje, luttele weken na haar mama, en ook in AZ Delta in Menen. Baby Djulia mag pas morgen écht mee naar huis, dus de week dat dochter Morgane en kleindochter Assya in het ziekenhuis verbleven, kon mama Patricia haar bezoekjes combineren.

“Heel leuk dat onze kindjes zo weinig verschillen in leeftijd”, zeggen Morgane en Patricia. “Ze zullen later zeker veel samen kunnen spelen en veel aan elkaar hebben. En Djulia kan later zeggen dat ze nog maar enkele weken oud was, toen ze zelf al tante is geworden.”

Jonge oma

Morgane (18) en papa Devlyn (26) zijn nog vrij jong. “Dat klopt”, zegt Morgane. “Ik heb mijn studie als verpleegkundige even stopgezet, maar neem de draad zeker terug op. Vriend Devlyn gaat al uit werken.”

“En ik zal ook wel helpen waar nodig, net zoals ik destijds hulp heb gekregen toen ik Morgane en Alexi vroeg heb gekregen. Ik ben inderdaad een heel erg jonge oma”, lacht Patricia. (JM)