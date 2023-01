Nu nog een bouwwerf, maar deze zomer moet nieuwe ‘Place m’as-tu vu’ zichtbaar zijn

Het bovendek en de glazen koepel op het vernieuwde Albertplein in Knokke-Heist moeten tegen de zomer zichtbaar zijn. De werken aan het plein starten in februari en zonder tegenslag zijn die eind juni afgewerkt. In het najaar volgt dan de heraanleg van de onmiddellijke omgeving. “Door de coronacrisis en oorlog in Oekraïne liepen de werken wat vertraging op”, zegt schepen van Openbare Werken Kris Demeyere (GBL).

Knokke-Heist wil het Albertplein, het meest iconische plein aan onze kust, nieuw leven inblazen. Bovengronds ondergaat het plein een volledige metamorfose. Centraal op het plein komt een glazen halfrond paviljoen, omringd door een waterpartij. De publieke ruimte biedt plaats voor horeca en ontspanning, op een speelse ondergrond van zwart-witte straatstenen bezaaid met oude munten. Nu de eerste fase van de werken – waaronder de bouw van de ondergrondse parkeergarage – is afgerond, wordt gestart met de aanleg van het bovenplein.

Veel meer dan een grote stelling is er momenteel niet te zien, maar daar moet snel verandering in komen. “Bedoeling is dat de glazen koepel en het bovendek tegen eind juni zichtbaar zijn”, zegt bevoegd schepen Kris Demeyere. “In het najaar wordt dan gestart met de heraanleg van het openbaar domein rond het plein. Eenmaal alles is afgewerkt, moet het plein opnieuw de grandeur van weleer uitstralen.”

De publieke ruimte tussen de Kustlaan, de Zeedijk en de bebouwde zijgevels wordt volledig bedekt met een groot rechthoekig tapijt in een schaakbord met zwarte en witte platen die aan alle vier zijden zijn uitgezet door franjes die ook afwisselend zwarte en witte strepen vertonen. (MM)