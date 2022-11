Nostalgische kerstmarkt in Koekelare ten voordele van het goede doel

Op zaterdag 26 november wordt er voor de allereerste keer in het Landelijk Genot (voorheen de Paardenmelkerij) in de Catstraat 13a een nostalgische kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst van deze kerstmarkt gaat integraal naar het goede doel, met name Dito, een Koekelaarse vereniging van en voor personen met een beperking of chronische ziekte.

“Het is niet zomaar een kerstmarkt”, steekt organisatrice Nancy Van Eenoo van wal. De kerstmarkt heeft een speciaal doel, want de opbrengst ervan gaat integraal naar de organisatie Dito. Dito is een Koekelaarse vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte en hun netwerk. Dito informeert, sensibiliseert en zet haar stempel op een participatief beleid. Dito verrast met een veelzijdig vrijetijdsaanbod en innovatieve projecten zoals De Voorleesbende, Garsons Uniek, Filoe, Inktvis en Speak up.”

Terug naar de roots

Omdat het een nostalgische kerstmarkt is, wordt er veel aandacht besteed aan de roots van het kerstgebeuren. “Er wordt authentieke kerstmuziek gespeeld onder meer door het muzikaal ensemble De Vosjesvrienden. En ook de Kerstman is van de partij en geeft kortingsbonnen weg, geschonken door plaatselijke Koekelaarse handelszaken”, vervolgt Nancy enthousiast.

Tal van mensen van en rond het pittoreske Koekelare hebben op deze kerstmarkt hun stekje gekregen en presenteren leuke en toffe cadeau-ideetjes. “Ook aan de kinderen werd gedacht, want Lucky Animals is eveneens van de partij om ieder kind te verwennen met een ballondier. Er is ook kindergrime en bovendien staat er een springkasteel en zijn er een 10-tal nostalgische volksspelen”, besluit Nancy die hoopt dat velen de weg zullen vinden naar Het Landelijk Genot.

Lokaal biertje Doedel

“Daarenboven kan iedereen die dat wenst, in de namiddag, met de Kerstman op de foto. Er is voor elk wat wils: een foodtruck, een standje met glühwein en zelfs de Doedel, een Koekelaars biertje, wordt er geserveerd.”

Wil je een sprankelend, nostalgisch en niet te missen kerstgebeuren meemaken, dan moet je zaterdag in ‘t Landelijk genot zijn. De kerstmarkt is open van 10 tot 20 uur.

(EV)