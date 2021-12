Nostalgische kerstmarkt Heule Watermolen afgelast: “Derde keer hopelijk goede keer”

Weet je nog, die leuke kerstmarkt in Heule-Watermolen? Het was er vaak op de koppen lopen. De succesvolle ‘Nostalgische kerstmarkt’ heeft zijn naam niet gestolen, want het wordt stilaan echt nostalgie: voor de tweede maal op rij is deze kerstmarkt afgelast, weer door strengere maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie. De vierde editie laat op zich wachten.

De affiches waren gedrukt, de voorbereidingen waren rond, alles was in kannen en kruiken. Het was alleen nog wachten op 17 december om de bezoekers coronaveilig te ontvangen. Jean-Pierre Gheysens van het feestcomité was volop in de running met het verspreiden van de affiches maar het blijkt tevergeefs.

“Het is wat het is. Corona maakt het ons voor de tweede maal onmogelijk te organiseren. We gaan de problemen niet opzoeken. Er is al genoeg coronamiserie”, zegt Jean-Pierre.

Machteloos

Het feestcomité vindt het uiteraard jammer maar kan er niets aan doen. Het is in de huidige omstandigheden onhaalbaar. Er waren 20 standen. Een mooi aanbod. Ook voor de standhouders is het een domper.

Jammer ook voor de zes goede doelen die het feestcomité met de opbrengst van deze nostalgische kerstmarkt wilde steunen. “We gaan ons resterend bedrag van de jongste editie, 2019 dus, schenken aan drie goede doelen: de ‘uitstap naar Ieper’ van het zesde leerjaar vbs Watermolen, de jaarlijkse ‘kerstgave’ voor de bejaarden van Heule-Watermolen en ‘Youth for music’, dat gratis muziekinstrumenten én coaching geeft aan kansarme en kwetsbare jongeren zodat die muziekonderwijs kunnen volgen aan het conservatorium. Dit is een samenwerking met Road Rock. We laten hen niet in de kou staan. Ze staan even machteloos als ons.”

Nieuwe datum

“De sponsors kunnen hun sponsorgeld terugvorderen of op onze rekening laten staan voor de editie van 2022”, zegt Jean-Pierre. “Ja, we hebben al een nieuwe datum. Noteer alvast maar 16 december 2022 in je agenda. Dan wordt het derde keer, hopelijk goede keer.”