Northsealteam laureaat Vuurpijl 2021 van Perskring Oostende

De Vuurpijl van Perskring Oostende werd vanmorgen overhandigd aan Inge Debruycker en het Northsealteam dat zich al twee jaar bekommert om het welzijn van de op het Oostendse strand rustende zeehonden.

Sinds 2009 huldigt d Perkring Oostende (PKO) ieder jaar een persoon of organisatie die zich in het voorbije jaar erg verdienstelijk heeft gemaakt. Ondertussen mochten al 19 laureaten een Vuurpijl, onder de vorm van een kunstwerk ontvangen. Voor 2021 verkozen de stemgerechtigde journalisten van de PKO uit de 20 genomineerden Inge Debruycker en het Northsealteam als laureaten. Zij haalden het op o.a. op de zorgsector in pandemiemodus, De Zeewacht 125 jaar, Anneleen Fransen, Haike De Vlieger, Peter Craeymeersch, het Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren en Augustijn Vermandere.

In weer en wind

Tijdens de eerste pandemiegolf en lockdown in 2020 ontdekken een paar grijze en gewone zeehonden het comfort van een rustig reepje strand binnen de luwte van de westdam in Oostende. Spontaan houden van in den beginne 2 dames waaronder Inge Debruycker op eigen initiatief de dieren maar ook de kijklustigen in het oog maar vooral ook op afstand want alhoewel de beestjes en hun pups er erg schattig en aaibaar uitzien blijven mensen en hun viervoeters toch best minimum 30 meter uit hun buurt. En dan wordt het zomer, de drukte op de dam neemt toe en de toezichters van het eerste uur kunnen nu rekenen op de hulp van een groeiende schare andere medewerkers. Er wordt een planning voor toezicht opgesteld want in de zomermaanden is er permanentie van 6 uur ’s morgens tot 23 uur ’s avonds. In weer en wind.

Na overleg met Silke Beirens Oostends, schepen voor Milieu en Dierenwelzijn, steunt de stad de groep met o.a. bordjes en een verzekering. Omdat de zeehonden meer en meer over heel de kust aanspoelen komt er overleg met de gouverneur en steunt ook de Provincie het Northsealteam met gepersonaliseerde hesjes, uniforme infoborden en een zeekrant. Ook met Sealife in Blankenberge groeit een vlotte samenwerking.

Tranen

Momenteel telt het Nortsealteam, nu nog actief alsproject onder de vleugels van de Propere Strandlopers, 18 vrijwilligers in Oostende en over de volledige kust 106. “Tegen oktober e.k. willen we als v.z.w. verder functioneren”, aldus Inge. “Al die inzet van zoveel vrijwilligers willen we meer structureren via een eigen website, een database, eigen oproepnummer.”

“Naast toezicht blijft de belangrijkste opdracht de mensen sensibiliseren door info te verstrekken op de vele vragen die ons gesteld worden”, zegt Inge die samen met Els Derycke en Ria Vancoillie het dagelijkse bestuur uitmaken. “Het is haast een fulltime job geworden: wacht lopen, planning voor toezicht opmaken, telefoons en mails beantwoorden, overleg plegen… ”

Maar blij met de prijs is het team wel: “Toen ik het nieuws telefonisch vernam moest ik even gaan zitten en kreeg ik de tranen in mijn ogen. Zo’n prijs is een morele steun en opent alweer nieuwe deuren om onze opdracht nog beter te kunnen realiseren”.

Spot u een rustende zeehond op het strand? Bel het noodnummer van het NorthSealTeam 0491/743278.