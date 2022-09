Norbert Vroman voor de 10de keer naar het BK Orgeldraaien

Norbert Vroman uit de Hulstemolenstraat neemt zaterdag 17 september in Geraardsbergen al voor de tiende keer deel aan het Open Belgisch Kampioenschap Orgeldraaien met zijn handorgel De Parel. “Ik zou aanvankelijk niet meer meedoen, maar omdat de organisatoren aandrongen, schreef ik me toch in”, zegt Norbert.

Norbert Vroman (79) is de echtgenoot van Annie Ghesquière, allebei hun hele leven foorkramers in hart en nieren. “Mijn ouders stonden op de kermissen met een carrousel of paardenmolen en ik nam die later over en trok ermee naar de kermissen in West- en Oost-Vlaanderen”, zegt Norbert. “In het midden van die paardjesmolen stond een draaiorgel en daar is de liefde voor draaiorgels begonnen. Onze zoon Geert zet die kermistraditie verder en staat met een visspel op de kermissen. Zoon Yves heeft een groot orgel.”

MechaMusica

Het BK Orgeldraaien werd voor het eerst georganiseerd in 2004 door MechaMusica (een vereniging van draaiorgelbouwers- en spelers en liefhebbers van mechanische muziekinstrumenten) op initiatief van cabaretier Geert Hoste, die naar het schijnt zelf een fervent draaiorgelliefhebber is. Hij leende dan ook zijn naam aan de wisselbeker die de winnaar van het BK twee jaar in zijn bezit mag houden.

Louis Hooghuys

Norbert neem in Geraardsbergen deel met zijn draaiorgel De Parel, een orgel met 43 toetsen. Het instrument werd gebouwd door orgelbouwer Johny Verbeeck die er maar twee exemplaren van maakte: één voor bij hem thuis en een exemplaar dat zich in Japan bevindt. Ik kon één van die orgels op de kop tikken. Een vrij uniek stuk. In Geraarsbergen, waar er die dag een soort opendeur is van de handelaars, staan we langs de Dender. De competitie loopt van 13 tot 16.30 uur en dan beslist de jury wie kampioen van België 2022 is. Ik doe gewoon nog een keer mee omdat ik er graag bij hoor. De passie voor het orgel, denk ik. Mijn zonen Geert en Yves delen die passie en gaan mee met ons groot orgel van orgelbouwer Louis Hooghuys, ook al een uniek stuk. Zij doen niet mee aan het BK, maar spelen buiten categorie.” (IB)