Norbert geeft voor de 150ste keer bloed: “Als ik 200 donaties haal, ben ik 86!”

Norbert Roobrouck (74) uit Bellegem werd op maandag 14 februari in de bloemetjes gezet tijdens de bloedinzameling in het OC van Marke. Hij was aan zijn 150ste bloedgift toe.

Norbert Roobrouck doneerde op maandag 14 februari voor de 150ste keer bloed, een opmerkelijke prestatie als je weet dat je slechts vier keer in een jaar mag bloed doneren.

“45 jaar geleden ben ik ermee begonnen”, vertelt Norbert. “Mijn moeder doneerde bloed en vroeg mij waarom ik dat eigenlijk niet deed. Men was toen op zoek naar jonge gasten die wilden doneren, en ik ben met mijn moeder – én de staart tussen mijn benen – meegegaan naar de refter van de jongensschool in Bellegem waar toen een bloedinzamelingspunt was.” Norbert is blijven doneren. “Die bloedinzamelingen waren toen op vrijdagavond, en het kon soms nogal laat worden”, lacht hij.

“Ik werkte in die tijd in drie ploegen en kon niet altijd gaan als er bloedinzameling was, anders stond ik al veel verder in het aantal donaties. De laatste 25 jaar geef ik vier keer per jaar bloed. Toen ik 70 werd, ben ik een jaar gestopt. “Toen was er nog een leeftijdslimiet van 70 jaar, maar na een jaar verviel die limiet en ben ik herbegonnen.”

“Het is tijdens mijn loopbaan nog gebeurd dat ik om 19 uur bloed ging geven voor ik de nacht had. Tijdens mijn nachtwerk gebeurde het toch wel eens dat ik draaiingen kreeg. Je bent immers toch een halve liter bloed kwijt, hé!”

Het is nog maar weinig gebeurd dat Norbert niet mocht doneren. “Eén keer zat de naald niet goed, en moest men stoppen. In de andere arm proberen mag dan niet meer. Drie maanden geleden – dan zou het net mijn 150ste keer zijn – mocht ik ook niet doneren, ik had ijzer te kort.”

Fles champagne

Het is nog maar de zesde keer dat Norbert naar Marke komt om bloed te doneren. “Ik kom samen met iemand van Bellegem. We zijn met twee of met drie. Ik heb mijn chauffeur mee en kan dus achteraf een Omer drinken!”

Vroeger ging Norbert altijd naar de bloedinzameling in Bellegem. “We hadden er echter maar 35 donoren meer, en je moet er 50 hebben om een inzameling te organiseren.”

Toen Norbert aan zijn 100ste bloedgift toe was, kreeg hij een fles champagne. “Vroeger was dat zelfs een etentje”, merkt hij op. “Ik wist dat ik nu een fles zou krijgen, maar ik had de pers niet verwacht.” Norbert kreeg ook nog een extra geschenkmand.

“Zolang ik in goede gezondheid ben, zal ik bloed blijven doneren”, belooft hij. “Als ik mijn 200ste bloedgift haal, zal ik 86 jaar zijn!”

Ook donor worden?

Momenteel is er slechts een kritieke voorraad bloed van bloedgroepen O negatief en AB negatief. “Ook mensen met andere bloedgroepen blijven welkom”, luidt het bij het Rode Kruis.

Je kan altijd in het donorcentrum in de Doorniksewijk in Kortrijk terecht om bloed te geven. Er zijn ook verschillende extra bloedinzamelingen in Kortrijk, Marke, Bissegem en Heule. Daar kan je ook op afspraak terecht. De eerstvolgende data zijn 19 maart van 9 tot 15 uur in het donorcenrum in Kortrijk, 5 april van 18 tot 21 uur in OC De Vonke Heule, 12 april van 18 tot 20 uur in OC De Troubadour Bissegem, 2 mei van 17.30 tot 20 uur in OC Marke.

In het donorcentrum in Kortrijk kan je ook plasma en bloedplaatjes doneren. Momenteel is er ook een grote nood aan plasma.

Afspraken kan je maken via donorportaal.rodekruis.be