NoordzeeTrash Art verkoop buisjes om Oekraïne te steunen

Noordzee Trash Art, de creatieve tak van de Proper Strand Lopers, verkoopt trash-art-buisjes als steun voor Oekraïne. De buisjes zijn oorlogsgerelateerd en kunnen vanaf nu besteld worden.

Sinds 2020 ontwerpt en verkoopt Noordzee Trash Art-buisjes om mensen aan het zwerfvuilprobleem te blijven herinneren. Normaal gaat de opbrengst naar het financieren van workshops en het begeleiden van scholen tijdens strandopruimacties. Echter overstijgen de recente gebeurtenissen in Europa het zwerfvuilprobleem en wil de vereniging haar steentje bijdragen om het leed te verzachten.

Gerecycleerd strandafval

Christel Patfoort, kunstenares en oprichtster van Noordzee Trash Art, maakte in totaal vijftig buisjes, die per stuk voor 20 euro worden verkocht. De inhoud van de buisjes en de belettering is 100 procent afkomstig van strandafval dat door Proper Strand Lopers wordt opgeruimd.

De actie is nu al een succes. Als alle buisjes verkocht worden, kan het team een rond bedrag van 1.000 euro schenken aan Consortium 12-12.

Bestellen

Meer info over het project en hoe je de kunstwerkjes kan bestellen, vind je op de Facebookpagina van Noordzee Trash Art of via info@properstrandlopers.be.