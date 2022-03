Noord-Zuidraad heet voortaan de Mondiale Raad: Vrijwilligers 11.11.11-actie gezocht

De Noord-Zuidraad werd omgevormd tot de Mondiale Raad. Tijdens de eerste fysieke vergadering werd de werking van de afgelopen twee jaar toegelicht en nieuwe initiatieven voorgesteld. Er zijn dringend vrijwilligers nodig voor de 11.11.11-actie.

Het was voorzitter Roland Duyck die de aanwezigen mocht verwelkomen. Hij blikte terug naar de twee afgelopen (corona)jaren. “Niettegenstaande onze activiteiten telkens afgelast moesten worden, is er toch goed werk verricht. Eerst en vooral kreeg onze adviesraad een andere naam en logo. Meteen werd het subsidiereglement ook aangepast. Verder konden we ook een Oxfam Wereldwinkel openen in de Kringloopwinkel. De stijgende omzet, dankzij de inzet van een groep vrijwilligers, bewijst het succes van de winkel. Nieuwe medewerkers zijn steeds welkom want vele handen maken ook hier licht werk.”

Wat de 11.11.11-actie betreft was de voorzitter eerder pessimistisch. “We hadden wel onze jaarlijkse 11.11.11-quiz die duidelijk bestaansrecht heeft verworven, maar hoe het verder moet met de jaarlijkse omhaling van fondsen is niet duidelijk. We hebben hier dringend nood aan vrijwilligers. Momenteel is er wel overleg om samen te werken met Kuurne.

Nieuw logo

Daarna mocht schepen Eliane Spincemaille (CD&V) het nieuwe logo toelichten. Ze begon wel met te stellen dat de nieuwe naam, logo en reglement heel positief werd onthaald door de voltallige gemeenteraad en dat de gemeentelijke toelage voor projecten op 25.000 euro blijft.

“Met de nieuwe start zijn we mee met de tijd. We werken nu met de zogenaamde SDG’s (Sustainable Development Goals), of beter gekend als de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Iedere doelstelling kreeg een specifiek kleur, terug te vinden in ons nieuwe logo.”

De schepen meldde ook dat de internationale (digitale) uitwisseling tussen de Kindergemeenteraad en kinderen uit Ghana gestart is. Het project werd een beetje vertraagd door de corona-omstandigheden en dient nu nog op kruissnelheid te komen.

Ten slotte was ze ook verheugd dat het Fair Trade-label voor de gemeente verlengd werd. (GVZ)