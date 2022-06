Nooni (11) is Kinderkrak in De Haan

Nooni was te zien in The Voice Kids. Deze talentvolle spring-in-’t-veld streeft met veel doorzettingsvermogen haar dromen na. Zo werd ze onlangs toegelaten tot Fabric Magic in Roeselare.

Als Nooni vertelt over haar prille stapjes in de dans-, zang- en musicalwereld glunderen haar ogen. Ze heeft er duidelijk veel zin en plezier in. Toch is het niet altijd even gemakkelijk en ze moet er veel voor over hebben, naast de gewone lessen op school. Het zat er echter al van kleins af in. “In het tweede leerjaar heb ik mijn eerste musical gedaan met Reinaert bij Starlight Musical Productions. Ik mocht ook een liedje zingen voor de sterrenstudio van Studio 100. Ik had al die tijd nog geen zang of dansles gekregen. Sinds vorig jaar volg ik wel dansles en volg ik zang in het conservatorium in Oostende. Ik kreeg vaak de opmerking dat ik wel talent had, maar niet geschoold was.”

Dromen van Londen

Op een jaar tijd is Nooni al enorm gegroeid. Ze is nu ook toegelaten bij Fabric Magic, voor een exclusieve opleiding musical. “Mijn droom is om naar Londen te gaan en een carrière op te bouwen. Ik zou graag een hoofdrol spelen in een grote productie.” Dat de muziekwereld soms ook een harde wereld is, merkte Nooni in The Voice Kids. “Dat de coaches niet gedraaid hebben, was een ontgoocheling. Ik was graag door gegaan, maar het blijft een leuke herinnering.” (LB)

