“Nooit verwacht dat onze actie zo’n succes zou zijn”: Apotheek Logghe en Lindsay’s Chocolates lanceren Chocolate Pills tegen eenzaamheid

Apotheek Logghe in de Westkerkestraat in Ichtegem, heeft met Lindsay’s Chocolates een samenwerking opgezet om zogenaamde ‘Chocolate Pills’ te verkopen ten voordele van De warmste Week.

“Het thema eenzaamheid dat door De Warmste Week dit jaar werd gekozen, ligt ons nauw aan het hart”, vertelt Justine Coolman die samen met Martijn Logghe Apotheek Logghe uitbaat. “In onze job worden we immers vaak met eenzaamheid geconfronteerd. Vooral dan bij de klanten die bij ons over de vloer komen. Daarom besloten we om de handen in elkaar te slaan met Lindsay en samen iets op te zetten.”

Gedichtje

Een potje Chocolate Pills kost 5 euro en daar werden ondertussen al meer dan 250 potjes van verkocht. ‘We hadden nooit verwacht dat onze actie zo’n succes zou zijn”, gaat het verder. “Maar zo zien we wel dat het thema niet alleen ons iets doet. Op de potjes hebben we een mooi gedichtje over eenzaamheid geschreven.”

Het gedicht luidt als volgt: In deze warme, feestelijke tijd van het jaar, voelt voor sommigen het gemis extra zwaar. Deel onverwachte liefde, een gebaar zo fijn, kracht en aandacht laten eenzaamheid niet alleen zijn.