Nooit te oud voor Lego: Georges Vermeulen is 94 en grote fan

Georges Vermeulen uit Torhout mag dan 94 zijn, hij is enorm bij de pinken. Met vaste hand en engelengeduld zet hij de grootste bouwpakketten van Lego en Lego Technic ineen, net als was het een fluitje van een cent. Tot voor kort legde hij ook puzzels met duizende stukjes en creëerde grote Ministeck-mozaïeken.

De kranige man, die bij heel wat Torhoutenaren nog als Georges van het BP-station door het leven gaat, snapt maar al te goed dat fysiek en mentaal rust roest.

“De fijne motoriek bij het bouwen van de Lego-pakketten houdt me fit. Kijk, ik heb al een Lamborghini en een Porsche van elk 3.700 onderdelen gemaakt en nu ben ik met een Ferrari bezig. Geef toe, ik rij met dure auto’s.” (lacht)

BP-tankstation aan de Roeselaarseweg gerund

Georges is de weduwnaar van Marie-Louise Degryse, die in 2014 overleden is. Ze werd 91. “We zijn 67 jaar getrouwd geweest”, zegt hij. “We kregen drie kinderen, maar helaas is zoon Joris in 2012 op 62-jarige leeftijd gestorven. Dochter Nicole (68) woont in Cyprus en dochter Ann (59) in Torhout. Ik heb vier kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.”

Van 1949 tot 1989 hebben Georges en Marie-Louise het toenmalige BP-benzinestation op het kruispunt van de Vredelaan met de Roeselaarseweg gerund. “De klanten werden in die jaren nog met de hand bediend”, aldus Georges. “Ik deed ook klein onderhoud van auto’s. We woonden toen bij het tankstation. Vervolgens zijn we naar de nabije Breskensstraat verhuisd en heb ik nog acht jaar als vertegenwoordiger bij het bedrijf in elektromechanisatie van wijlen schoonzoon Rik Huyghe gewerkt. In 1995 zijn we in ons huidige appartement in de Oostendestraat komen wonen. Ik verveel me er geen seconde. In de voormiddag ben ik veelal met de Lego-pakketten bezig en in de namiddag ben ik altijd wel ergens naartoe. Om een praatje te slaan met familie of vrienden. Ik kan niet begrijpen dat sommige oudere mensen, die nog goed gezond zijn, constant thuis blijven en niets omhanden hebben. Net alsof ze zitten te wachten op hun dood. Stappen lukt me niet zo vlot meer, maar dat weerhoudt me niet om de deur uit te gaan.”

Drie jaar aan puzzel met 13.200 stukjes gewerkt

Aan de muur de puzzel van bijna drie meter lang met 13.200 stukjes. Georges heeft er drie jaar aan gewerkt. © Johan Sabbe

Toen Georges een kind was, bestonden de Lego-bouwsteentjes nog niet, maar als volwassene is hij al meer dan 50 jaar met bouwpakketten van Lego bezig. Zijn pronkstuk is de Titanic, gemaakt uit 9.090 onderdeeltjes en qua formaat de grootste set die Lego ooit op de markt heeft gebracht. De boot is 135 cm lang, 44 cm hoog en 16 cm breed. Hij is tot in de kleinste details op het originele schip gebaseerd. “Ik heb er zo’n drie maanden aan gewerkt, maar uiteraard geen volle dagen”, aldus Georges. “Als ik mijn concentratie voel verminderen, stop ik en doe iets anders. Ik forceer niets, want het moet een hobby blijven.”

“Aan de Titanic in Lego werkte ik zo’n drie maanden. De fijne motoriek houdt me fit”

Ooit deed Georges tevens modelbouw. Hij is trouwens nog altijd lid van de gespecialiseerde club Mini-Wheels uit Lichtervelde, al woont hij geen activiteiten meer bij. “Toen heb ik verschillende schaalmodellen van motorfietsen in elkaar gezet en beschilderd”, zegt hij. “Ik heb me ook jarenlang aan legpuzzels gewijd, met als grootste een puzzel van een bergdorpje in de Dolomieten. Er zitten 13.200 stukjes in. De puzzel is bijna drie meter lang en een kleine anderhalve meter breed. Ik heb hem op de muur van mijn logeerkamer geplakt. Ik heb liefst drie jaar aan de puzzel gewerkt.”

Graag enkele Lego-creaties verkopen

Georges heeft ook creaties met Ministecks gemaakt. Dat zijn kleine mozaïeksteentjes in kunststof die je volgens een bepaald patroon tegen elkaar moet schuiven. Met die Ministecks realiseerde hij onder andere het bekende tafereel Het Laatste Avondmaal.

“Nu ben ik nog uitsluitend met Lego bezig. Ik heb al zoveel pakketten gemaakt, dat ik er graag enkele van de hand zou doen. Ik heb namelijk ruimte te kort om alles te plaatsen. Misschien zijn er wel mensen geïnteresseerd om er eentje van mij te kopen.”

Sommige pakketten van Lego Technic zijn best wel moeilijk, maar dat schrikt Georges niet af. “Er zit een instructieboekje bij en dat volg ik nauwgezet. Er ontbreken wel eens stukjes, maar dan worden die op eenvoudige vraag door Lego nagestuurd. Dit is voor mij dé hobby van mijn leven. Ik zou dit niet kunnen missen.”