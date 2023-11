Nooit Moe Boezinge organiseert winterse wandelingen in Ieper

Op zaterdag 9 december organiseert wandelclub Nooit Moe Boezinge winterse wandelingen in Ieper. Je wandelt door steegjes en over pleintjes in de binnenstad én op de vestingen. De grotere afstanden zoeken de rust op van het winterse platteland rondom Ieper.

Met zijn 272 leden is Nooit Moe misschien niet een van de grootste clubs van Wandelsport Vlaanderen, maar wel een van de actiefste. Zo werd de vereniging vorig jaar kampioen in afdeling vier van het clubklassement. Na de promotie in derde afdeling staat de club dit jaar opnieuw aan de leiding. Een fel duel wordt gestreden om de kampioenstitel met Wandelsport Vereniging (WSV) Land van Rhode vzw uit het Oost-Vlaamse Oosterzele.

“Starten voor de wandeltochten van 6, 12, 15, 18, 21 of 25 kilometer kan op zaterdag 9 december vanuit zaal Fenix in Ieper tussen 7 en 15 uur. Alle afstanden doen de prachtige Vauban-vestingen en het historische stadscentrum aan. De grotere afstanden maken een lus langs landelijke wegen en doortocht in de duurzame wijk De Vloei naar Sint-Jan met rustpost in zaal Cieper. Aankomen doe je best voor 18 uur als je nog even wil nagenieten bij een drankje of versnapering”, nodigen kersverse parcoursbouwers van de club Tom Vandenbussche en Bjorn Larnou uit.

Deelnemen kan al voor 1,50 euro voor leden van een erkende wandelfederatie. Niet-leden betalen 3 euro, kinderen tot 12 jaar en leden van Nooit Moe stappen gratis mee. Aansluiten bij de club kan al voor 15 euro. (RLa)