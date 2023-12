Noodopvang Oekraïners in Kapucijnenklooster stopt eind dit jaar: “Komst van asielcentrum zorgt voor extra druk”

Zo’n 200 Oekraïense vluchtelingen vonden het afgelopen anderhalf jaar onderdak in het Kapucijnenklooster in Ieper, maar eind dit jaar wordt de noodopvang stopgezet. Daarmee ligt de weg open om het gebouw een nieuwe bestemming te geven. “We zijn aan het onderzoeken om er kinderopvang te organiseren”, zegt eigenaar Willy Lamaire.

Woensdag vond in het Kapucijnenklooster in de Capucienenstraat een bedankingsfeestje plaats voor iedereen die betrokken was bij de noodopvang voor Oekraïners in het gebouw. Ruim anderhalf jaar na de opening begin april 2022 wordt de noodopvang immers stopgezet. “Het stopzetten zelf zal pas gebeuren eind dit jaar of in januari, wanneer elke bewoner eigen huisvesting heeft gevonden en is verhuisd”, zegt schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA). “We zetten het stop omdat er inmiddels 200 Oekraïners werden opgevangen in Ieper, waarvan er ongeveer 150 ondertussen eigen huisvesting hebben gevonden in onze stad en deelgemeenten. Anderen zijn teruggekeerd of buiten onze gemeentegrenzen gaan wonen.”

De dagelijkse werking van de opvang is in handen van maatschappelijk werkers Tine Witdouck en Tracy De Cock. “De begeleidingscapaciteit willen we verder kunnen inzetten voor zij die ondertussen zelfstandig wonen in Ieper”, vervolgt Eva Ryde. “Integreren gebeurt namelijk niet op 1-2-3. We konden onze krachten niet blijven verdelen op beide fronten, namelijk centrale opvang in het klooster én zij die al huisvesting hebben gevonden. De hulp aan de oorlogsvluchtelingen gaat dus onverminderd door, maar op een andere manier. We zijn heel tevreden dat we de opvang georganiseerd hebben via een collectieve opvang in eerste instantie. Dat heeft goed gewerkt en zorgde voor een duidelijke basisopvang en -begeleiding.”

Asielcentrum

Dat de stopzetting ongeveer samenvalt met de komst van een nieuw noodopvangcentrum voor vluchtelingen en asielzoekers in de leegstaande legerkazerne langs de Kemmelseweg is volgens de schepen toevallig. “Ondertussen weten we wel dat dit voor extra druk zou kunnen zorgen. De beslissing om af te bouwen en te stoppen met de collectieve opvang voor Oekraïense vluchtelingen, stond hier eigenlijk niet mee in verband, maar bevestigt wel dat het de beste beslissing is voor het reguleren van de druk op onze dienst Welzijn.”

“150 van de 200 opgevangen Oekraïners vonden hier huisvesting” – schepen Eva Ryde

Het aantal nieuwe vluchtelingen dat nog van Oekraïne komt is ook veel minder dan in de begindagen van de oorlog. “Er komen soms nog nieuwe vluchtelingen aan, in de meeste gevallen omdat ze hier al vrienden of familie hebben. Zij worden bij die kennissen vaak eerst opgevangen, tot ze zelf een eigen woonst vinden.”

Masterplan

Nu het klooster binnenkort weer leeg komt te staan, ligt de weg open om er een definitieve nieuwe bestemming aan te geven. In 2017 werd daarvoor al eens een masterplan opgemaakt. Toen waren de Vlaamse Kapucijnen eigenaars van het gebouw en was het voorstel dat een deel van de site in erfpacht zou komen van de Vrije Basisschool Capucienen om een tweede ingang tot de school en een sporthal voor kleuters en peuters te maken. In het masterplan was toen ook sprake van een dertigtal assistentiewoningen die zouden worden ingepland aan de zijde van de Madeliefjeslaan en Crescendostraat. De kerk zou wel blijven bestaan als parochiekerk binnen de federatie.

“Ik ben nog maar twee jaar directeur, maar daar was toen inderdaad sprake van”, bevestigt huidig directeur Stijn Decramer van VBS Capucienen. “Maar dat is afgeketst. We hebben die plannen intern bekeken en hebben voor verbouwingen in de school gekozen. We gaan in onze andere vestiging in de Nachtegaallaan een turnzaal bouwen.”

Kinderopvang

Uiteindelijk bleef pater Boni Van Looveren er wonen tot half september 2018. Toen hij op zijn 83ste met pensioen ging en naar de Kapucijnenfraterniteit in Brugge trok, werd het klooster verkocht aan Willy Lamaire, zaakvoerder van technologiebedrijf Unitron en transportbedrijf Soncotra. Via echtgenote Christiane Heyte (71) werd het klooster van de Kapucijnen daarna gebruikt als extra locatie voor Vondels vzw. Christiane was gedurende 16 jaar directrice van het woonzorgcentrum ’t Pandje in Izegem in de gebouwen van het klooster van de Minderbroeders Kapucijnen rond het pandhof van het theologieseminarie. “Toen ik tien jaar geleden met pensioen ging, had ik een vertrouwensband met de paters Kapucijnen opgebouwd. Dat is de reden waarom we een erfpacht op de locatie in het gewezen klooster kregen. Wij betalen wel een canon (vergoeding, red.) aan de Kapucijnen en deden de belofte om het Franciscushuis te bewaren en verder ter beschikking te stellen in de geest van de Kapucijnen”, vertelt Christiane.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en stad Ieper zocht naar een locatie voor noodopvang, moest Willy Lamaire niet lang twijfelen. “We hebben het pand gratis ter beschikking gesteld van de stad, omdat we toch wat relaties hebben met Rusland en Oekraïne via ons bedrijf Soncotra. We hebben ook verschillende Russische, Wit-Russische en Oekraïense werknemers in dienst, waardoor wij toch een beetje een band hebben met die mensen. Toen de oorlog begin vorig jaar begon, was dat toch een beetje emotioneel en we wilden iets doen om die mensen hulp aan te bieden.”

Willy Lamaire is blij dat het gebouw zoveel vluchtelingen een onderkomen kon bieden, maar kijkt nu vooruit. “De bedoeling is om het tijdelijk ter beschikking te stellen van de school, omdat ze daar verbouwingswerken gaan doen, maar we zijn ook aan het onderzoeken om er kinderopvang te organiseren. Op lange termijn hoop ik om de kinderopvang te kunnen uitbreiden. We gaan dat proberen zelf te doen en zijn een studie aan het maken, want we weten dat dit gesubsidieerd wordt en dat bedrijven daarin kunnen participeren. Die plannen worden volop gesmeed.”