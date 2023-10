Door een storing is het noodnummer 112 moeilijk bereikbaar. Dat meldt de overheid donderdag via Be-Alert om iets voor 14 uur. Wie het noodnummer niet kan bereiken, wordt verzocht om de alternatieve telefoonnummers per provincie te bellen.

De overheid vraagt wel om in noodgevallen steeds eerst naar 112 te bellen. Als dat niet lukt, zijn er een aantal alternatieve nummers.

Voor West-Vlaanderen 0471 512 904, 0471 512 970 en 047 151 3142.