Noodkreet van turnvereniging Rust Roest: “Al jaren vragende partij voor grotere zaal”

Turnvereniging Rust Roest hield onlangs een geslaagde tweede editie van haar sfeervolle winterhappening in De Sportdoze. Ouders konden daar tijdens de open lessen zoon- of dochterlief aan het werk zien in een van de vele disciplines die door de turnkring worden aangeboden: gymnastiek en rope skipping, dans, kleuterturnen,… Er was ook een gezellige winterbar, en voor de allerkleinsten een indoor springkasteel en geanimeerde disco.

“We wilden van deze gelegenheid echter ook gebruik maken om een probleem aan te kaarten”, zegt ondervoorzitter Saskia Vanhee. “Met meer dan 500 leden barst onze turnvereniging zo stilaan echt uit haar voegen. Onze turnzaal in de Karel Deswertlaan is veel te klein geworden, al jaren zijn we vragende partij voor een grotere zaal waar we meer mogelijkheden hebben, efficiënter kunnen trainen én ons materiaal beter kunnen stockeren. Dat is onderhevig aan slijtage en dus eigenlijk niet geschikt om telkens op en af te breken. Daarnaast is er ook echt nood aan een valkuil om moeilijke oefeningen zoals salto’s uit te voeren”, klinkt het.

Met de opening van het nieuwe sportcomplex komt er binnenkort wel wat ruimte vrij in De Sportdoze. “De uren worden herverdeeld, maar dat zal voor ons niet genoeg zijn: door de stopzetting van Gymbat was er recent opnieuw een grote ledeninstroom. We hebben die nieuwe leden allemaal zo goed mogelijk proberen op te vangen, maar moeten nu zelf aan de alarmbel trekken”, aldus nog Saskia Vanhee.

Naar oplossing zoeken

Bij het stadsbestuur klinkt het dat Rust Roest nog niet zo lang geleden met de vraag op de proppen kwam. “Rust Roest beschikt inderdaad over een eigen turncomplex in de Deswertlaan, en blijkbaar botsen ze daar momenteel op hun limieten. Echter is ons dat pas een eerste keer ter kennis gebracht op het jaarlijks turnfeest van de vereniging dat plaatsvond in mei. We hebben toen akte genomen van de vraag en willen gerust samen met het bestuur van Rust Roest op zoek gaan naar een oplossing. Maar een zaal die exclusief door één sportvereniging gebruikt wordt, dat is natuurlijk wel een ambitieuze vraag. Het is ook niet iets dat van vandaag op morgen gerealiseerd zal kunnen worden. Eerst moet het ingeschreven worden in het meerjarenplan en dan moeten we vervolgens op zoek naar een geschikte locatie. Maar we begrijpen uiteraard de bezorgdheden en willen meezoeken naar de beste oplossing”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). Bij Rust Roest begrijpen ze ook dat ze het stadsbestuur voor een grote uitdaging stellen, maar de turnkring gaat er prat op de grootste en ook een van de oudste verenigingen van Blankenberge te zijn. “We vertegenwoordigen een groot deel van de Blankenbergse jeugd”, klinkt het nog.