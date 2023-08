Noodgedwongen amputatie voor berberaap Cheetah in De Zonnegloed in Vleteren

Een paar maanden geleden moest dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Oostvleteren noodgedwongen de arm amputeren van berberaap Cheetah na een bijtwonde dat het dier opliep. Cheetah stelt het ondertussen uitstekend. Recent mocht De Zonnegloed ook wasbeer Arno opgevangen.

“Toen we een paar maand geleden berberaap Cheetah zijn arm noodgedwongen moesten amputeren, zagen zijn slaagkansen er heel klein uit. Maar dankzij het vertrouwen dat hij had in zijn verzorgers en de zorg van ons toegewijde team, is hij er helemaal bovenop gekomen”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert. Na een bijtwonde die Cheetah opliep, werd een resistente bacterie waargenomen waardoor de eerste antibiotica niet hielp. Ondertussen was zijn arm erg aangetast en viel deze ook niet meer te redden. Hierdoor werd beslist om voor amputatie te kiezen. Zijn operatiewond is nu volledig genezen en groeit zijn haar zelfs al terug.”

Kennismaking

“Na wat aanpassingen aan zijn verblijf klimt hij ook alweer naar boven en doet alsof er niets veranderd is. De tijd is dan ook aangebroken om hem kennis te laten maken met zijn soortgenoot berberaap Fibi. Zij is een heel rustig vrouwtje dat liever eerst de situatie afwacht en bekijkt, net zoals Cheetah.”

Een paar maanden geleden moest dierenopvangcentrum De Zonnegloed uit Vleteren noodgedwongen de arm amputeren van berberaap Cheetah na een bijtwonde dat het dier opliep. © De Zonnegloed

In maart 2022 werd Cheetah opgevangen in De Zonnegloed. “Berberaap Cheetah werd in het Antwerpse door een vrouw illegaal op een appartement gehouden. Toen het dier ontsnapte uit zijn kooi en op het balkon ging zitten, werd het door verschillende buurtbewoners opgemerkt. Er brak een lichte paniek uit en de politie werd verwittigd. De vrouw had geen officiële papieren voor het dier, iets waarvan ze zelf bewust was, want ze verhuisde het dier snel naar een andere locatie. Daar vond de politie na een huiszoekingsbevel het dier opgesloten in een kleine kooi”, klinkt het bij De Zonnegloed.

Wasbeer Arno

Recent nam De Zonnegloed ook wasbeer Arno onder zijn vleugels. “Na een samenwerking met vzw De Ark van Pollare is wasbeer Arno recent bij ons aangekomen. Arno is gevonden geweest in de Ardennen op een camping. Daar zat hij vaak in de vuilnisbakken. De eigenaar van de camping was niet opgezet met de aanwezigheid van Arno en wou hem laten neerschieten”, vertelt zaakvoerder Karel Ackaert.

Sanctuary De Zonnegloed in Vleteren is een non-profit organisatie en biedt momenteel definitieve opvang aan meer dan 400 in- en uitheemse geredde wilde dieren, 135 soorten. “Gelukkig kwam de Ark van Pollare met een andere oplossing: dat zij Arno zouden opvangen. Daar zat Arno wel zonder soortgenoten, waardoor ze verder zochten naar een nog betere plaats om te gaan vertoeven. Met wat spijt in het hart voor de Ark, maar als beste voor hem, kwam Arno dan bij De Zonnegloed terecht. Na zijn quarantaineperiode zal hij samengevoegd worden met onze andere wasberen.