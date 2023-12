Nomineer nog tot 15 januari een vrijwilliger in Roeselare

Naar aanleiding van de internationale Dag van de Vrijwilliger op dinsdag 5 december pakt de stad Roeselare uit met een initiatief om alle vrijwilligers in de kijker te zetten. Nomineren kan nog tot 15 januari.

“Onze vrijwilligers zijn het echte warmtenet van onze stad, het is fijn om te weten dat nu al ongeveer één op vijf mensen vrijwilliger is in onze stad”, begint burgemeester Kris Declercq. “De stad lanceert nu de actie ‘Zet een vrijwilliger in de schijnwerpers’, een oproep aan alle inwoners om die bijzondere vrijwilliger te nomineren die het verschil maakt in hun omgeving.”

“Vrijwilligers vormen het fundament van onze gemeenschap. Ze dragen bij tot de sociale cohesie en het welzijn van onze stad. Het is van groot belang om hun inzet het hele jaar te erkennen en te waarderen. Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor ons: ze maken niet alleen de mensen die ze een handje helpen sterker, ze maken ook de stad sterker.”

Een leuk geschenk

“Het is inderdaad noodzakelijk dat we het vele vrijwilligerswerk op de kaart blijven zetten”, neemt schepen van Vrijwilligersbeleid Piet Delrue over. “We willen daar als stad ons steentje toe bijdragen. Tot 15 januari kan men vrijwilligers nomineren. Maar liefst 100 genomineerde vrijwilligers krijgen een leuk geschenk en vijf vrijwilligers krijgen een bezoek van de burgemeester en mezelf. Stad Roeselare wil met deze actie niet alleen individuele vrijwilligers eren, maar ook anderen inspireren om zich in te zetten voor de vele projecten in de stad.”

Ook vrijwilligers Bart sr Depestel en Lieven Cloet tekenden present op het persmoment. Bart is vrijwilliger in het Huis van de Voeding en ontwikkelde een escape game voor scholieren, terwijl Lieven steward was in het vaccinatiecentrum en buschauffeur is voor dienstencentrum Ten Elsberge en De Lochting.