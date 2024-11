Noia en Amber verkopen vers gemaakte soep voor De Warmste Week

Solidariteit? In Lauwe begint dat alvast met vers gemaakte soep. Noia Van Hee (19) en Amber Decanniere (18) gaan in de keuken aan de slag om De Warmste Week te steunen. “Er is een persoonlijke band met De Warmste Week, en die blijven we houden!”

Groenten schillen, tomaten mixen en alles op smaak brengen met de juiste hoeveelheid kruiden? Het is voor Noia en Amber ondertussen bijna een dagelijkse activiteit geworden. Het duo vriendinnen besloot soep te maken en te verkopen, om De Warmste Week te steunen. “Ik volg de richting Sociaal Werk aan de HoWest en we moesten een project uitwerken”, lacht Amber. “Al snel kwam ik uit bij De Warmste Week die opnieuw in het land is. Ik wist dat mijn jeugdvriendin Noia hier al wat ervaring in had, belde haar op en voor we het wisten hadden we een actie op poten gezet.”

Het duo koos voor verse soep, een actie die ondertussen al op het nodige succes kon rekenen. “We maken zowel groentesoep als tomatensoep”, pikt Noia in. “Eenmaal de soep klaar is, wordt ze in potten van 1 liter gegoten en die verkopen we aan de prijs van 5 euro. We hopen dat we minstens 225 potten zullen verkopen, en zijn ondertussen al op goede weg. In geen tijd konden we al 160 potten leveren bij de mensen. De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week, en we blijven gemotiveerd verder werken.”

Hun soepactie loopt nog tot en met 6 december, waarna de laatste groenten zullen worden verwerkt. Voor Noia is het trouwens niet haar eerste actie die ze voor De Warmste Week lanceert. “Enkele jaren geleden werd mijn papa het slachtoffer van een zwaar ongeval. Dat heeft mij toen ook gemotiveerd om iets te organiseren. We werden toen zelfs uitgenodigd om de opbrengst van de actie persoonlijk te gaan afgeven aan het glazen huis in Boom. Dat was best wel lachen want het enige tijdstip dat nog beschikbaar was, was om 6:30 uur ‘s morgens.”

Wie zelf nog soep wil bestellen, kan hiervoor mailen naar noiavanhee2005@gmail.com . De dames verzorgen zelf de levering van de soep, dankzij hun bolderkar.