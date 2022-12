Nog weinig over van kerstsfeer in Adolf Buylstraat

“Weinig sprake van sfeer”, klinkt het bij enkele handelaars uit de Adolf Buylstraat. Na de beslissing dat er dit jaar geen Lichttunnel komt in de winkelstraat, blijft ook de kerstsfeer er weg, op enkele lichtjes aan bloembakken na.

Om de grote kosten van de plaatsing uit te sparen, werd beslist dat de Lichttunnel er dit jaar niet komt. “Dat wisten we al, maar we hadden er geen idee van dat er amper sprake zou zijn van kerstsfeer”, zegt Sven Francois, zaakvoerder van tearoom Georges. “Er werden lampjes aangebracht aan de bloembakken, maar ik zag die nog niet branden, en ik ben hier van ’s morgens tot ’s avonds. Dat is jammer, want we hebben het al niet makkelijk gehad: er was de coronacrisis, er is de energiecrisis en we keken twee jaar aan tegen werken in onze straat. Ook nu – wij zijn gelegen op de hoek met de Christinastraat – zijn er nog steeds werken aan de gang.”

Hetzelfde verhaal bij John Dildick, uitbater van de Cheers. “Als je de Adolf Buylstraat in wandelt, heb je helemaal niet het idee dat de feestdagen eraan komen”, zegt John. “Er staat geen kerstboom, geen licht, niets. Heel jammer, want de straat werd mooi heraangelegd, en dan krijg je dit met de feestdagen. Een mooi aangeklede straat trekt volk aan en dat is nu niet het geval. Nochtans probeert de stad hard in te zetten op het shoppinggebeuren, dan is deze beslissing onbegrijpelijk.”

Technisch probleem

“Begin oktober werd beslist dat er door de economische crisis geen Lichttunnel in de Adolf Buylstraat komt”, duidt Vincent Drouard van Toerisme Oostende. “De straat werd wel extra aangekleed met sfeervolle kerstverlichting aan de bloembakken, verspreid over de hele straat. Door een technisch probleem werd deze kerstverlichting enkele dagen later dan de voorziene datum aangeschakeld.”

In het weekend van 17 en 18 december organiseren Economisch Huis en Toerisme Oostende een Shoppingweekend in het centrum. Diverse acts – zoals steltenlopers, koren… – zullen verspreid over de stad voor sfeer zorgen. “Daarenboven zijn er heel wat winterse evenementen zoals Winter in het Park, de Inpakbar, het Huis van de Kerstman, Christmas Village, het Kerstbomendoolhof, het Eindejaarsvuurwerk… die heel wat extra bezoekers naar de stad trekken. Zo blijft Oostende de ideale locatie om in een gezellige sfeer kerstinkopen te doen”, aldus Drouard. (JRO)