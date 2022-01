Nog tien dagen tijd om naakte cycloop langs E17 in Waregem in huis te halen: “Zelfs Barack Obama heeft met eigen ogen mijn reus gezien”

Wie de naakte eenogige reus Polyphemus langs de E17 op de kop wil tikken, moet daar momenteel al meer dan 13.000 voor veil hebben. De 7,5 meter hoge ‘tuinkabouter’, zoals eigenaar Hervé Missiaen hem zelf omschrijft, is wereldberoemd in Vlaanderen en moet eind deze maand zijn vertrouwde stek verlaten. “Ik zal hem missen, ja. Ik verhuis naar Portugal en kan mijn grote vriend moeilijk meenemen.”

De volledig naakte cycloop maakte 22 jaar geleden deel uit van een kunstproject in Gent. Met Over The Edges wilde wijlen Jan Hoet kunst de binnenstad inloodsen, een van de kunstwerken was het reusachtige werk van de Italiaanse kunstenaar Marco Boggio Sella.

Na de expo kon de man de reus niet meenemen naar zijn thuisstad New York, dus werd een oplossing gezocht. “Na enkele omzwervingen in loodsen en tuinen kwam Polyphemus, zoals ik hem gedoopt heb, in 2010 bij mij terecht”, graaft Waregemnaar Hervé Missiaen (61) in zijn geheugen.

De man runde van 1993 tot 2017 HM International, een bedrijf dat focuste op de aan- en verkoop van tweedehands heftrucks en pal naast de E17 op de grens tussen Deerlijk en Waregem gevestigd is. “Voordien stónd hier al enkele maanden een kunstwerk: De Mensentoren van Jan Desmarets, maar toen ik Polyhemus in het vizier kreeg, heb ik geen seconde getwijfeld”, glimlacht de kunstliefhebber.

Enorme impact

Hervé omschrijft zijn reus als de perfecte marketingstunt voor zijn bedrijf. “In recordtempo raakte onze vriend hier wereldberoemd in Vlaanderen – en daarbuiten. Overal waar ik kwam, moest ik maar over de reus beginnen en de mensen wisten exact waar ik vandaan kwam.”

“Ik herinner me een vakantie in Malaga, waar ik in een zaak van Belgen logeerde. Ze wisten meteen hoe de vork aan de steel zat toen ik over de reus begon. Geen enkele reclamecampagne zou ooit zoveel impact gehad hebben.”

De nieuwe reus kreeg een ander hoofd: het mijne. Zo kreeg ik een maxiversie van mezelf

Of de reus Hervé ooit een vorkheftruck extra heeft doen verkopen, laat hij in het midden. “Maar qua naambekendheid kon het wel tellen. HM International en de reus werden altijd in één adem uitgesproken. De reus heeft me destijds zo’n 95.000 euro gekost, een veelvoud van wat hij straks zal opbrengen, maar spijt heb ik allerminst.”

“Ik blijf het als een zeer mooie investering beschouwen. Ik heb er ook twaalf jaar zelf elke dag van kunnen genieten. Mijn reus is zelfs opgenomen in De Gekste Plek van België, een boek waarin een Nederlandse reisjournalist 111 bizarre locaties in ons land beschrijft. Polyphemus staat op plaats 15. Niet slecht, hé?”

In brand gestoken

De levensloop van de reus kent echter een hobbelig parcours. In september 2012 viel het gevaarte ten prooi aan vandalen. “Die hebben hem compleet platgebrand”, zucht Hervé.

“Enkel het metalen frame, dat hier nog steeds ligt, bleef over. Dat heeft lang bij me nagezinderd. Ik kán er nog steeds niet bij dat iemand er plezier in schept om mijn reus te verwoesten.”

“Tot op vandaag tast ik in het duister over wie de daders zijn. Tien jaar geleden waren camerabeelden immers nog geen evidentie.”

Wie de reus koopt, krijgt er acht outfits bij. Daaronder ook een op maat gemaakte Boratstring. © GF

Omdat Hervé zo gehecht was aan zijn reus, liet hij een nieuw exemplaar maken. “Daarvoor klopte ik aan bij een bedrijf in Aalst dat ook voor Tomorrowland werkt. Polyphemus 2.0 kreeg wel een ander hoofd: het mijne”, glimlacht hij. “Zo kreeg ik een maxiversie van mezelf. Prachtig, toch?”

Scherpschutters voor Obama

In de twaalf jaar dat de reus over de E17 uittorent, maakte hij heel wat avonturen mee. “Mocht hij kunnen praten…”, mijmert Hervé.

“De stráfste anekdote is en blijft toch die van de doortocht van Barack Obama in maart 2014. De Amerikaanse president bezocht tijdens zijn verblijf in België ook de Amerikaanse militaire begraafplaats van Waregem en reed vanuit Kortrijk via de autosnelweg naar zijn bestemming.”

“Mijn nieuwe reus was net klaar, maar ik heb toen bewust nog even gewacht om hem buiten te plaatsen. De weken voor het bezoek kamden de Amerikaanse veiligheidsdiensten de hele regio uit en ik was zeker dat ze me de reus zouden laten binnen zetten.”

De dag dat Polyphemus hier vertrekt, zal best emotioneel worden

Op 26 maart, de dag van Obama’s bezoek aan Waregem, heb ik de reus met een heftruck uit mijn loods gehaald en langs de E17 geplaatst. Aan de overkant van de autosnelweg zaten enkele scherpschutters, die wisten niet wat ze zagen. Ik zag ze meteen hun telefoon bovenhalen en amper enkele minuten laten kreeg ik zowel op mijn gsm als vaste lijn een oproep. Ik heb wijselijk gedaan alsof ik niet thuis was”, schatert Hervé.

Na Obama’s passage nam Hervé de reus opnieuw weg, om hem een uurtje later terug te plaatsen toen Obama weer richting Kortrijk reed. “Via-via heb ik gehoord dat hij de reus gezien heeft”, glundert hij. “Ik zou toen geld gegeven hebben om zijn reactie te kunnen zien.”

Maar ook het verhaal van een Frans koppeltje zal Hervé altijd bijblijven. “Enkele jaren geleden kreeg ik een mailtje van twee dames die aan het UZ Gent een vruchtbaarheidsbehandeling aan het volgen waren. Tijdens elke rit kwamen ze aan mijn reus voorbij. Polyphemus stond voor hen symbool voor hoop. Hun zoontje heeft na de geboorte uiteindelijk amper 15 uur geleefd… Dat greep me recht naar de keel.”

Diep in het hart

Omdat Hervé binnenkort naar Portugal verhuist, doet hij de reus van de hand. “Met spijt in het hart, dat wel”, zegt hij. “De reus is een deel van mijn leven. Ik hoop dat de koper hem een mooie plek bezorgt en dat ik Polyphemus, wanneer ik in het land ben, nog eens kan bezoeken. Hij zit in mijn hart. Voor mij staat hij symbool voor hoe ik in het leven sta: als je iets wil, ga ervoor. En pas nadien aan indien dat nodig is.”

Voormalig premier Yves Leterme bij de reus. © GF

Hoeveel de reus uiteindelijk moet opbrengen, durft Hervé ook zelf niet uitspreken. “Sowieso ben ik van plan om een deel van het bedrag aan een goed doel in de zorgsector te schenken.”

Wie Polyphemus in huis haalt, krijgt er ook acht outfits bij: een schooltenue, een Boratslip, een kerstman, een scheidsrechter, twee Rode Duivels-shirts en vakantieplunje en een tijgerslip.

“Die laatste liet ik bij een Harelbeekse naaister maken en heeft een buikomtrek van zo’n acht meter. Toen ik haar een bezoekje bracht, was haar hele keuken onder de tijgerprint bedolven”, grijnst Hervé.

197 Titans of the World

In Portugal wil Hervé zich verder toeleggen op de uitwerking van zijn kunstproject 100 Titans From Flanders. Daarvoor liet hij honderd prominenten – zoals Peter Goossens, Yves Leterme, Francky Dury, Roger De Vlaeminck… – bij de reus langskomen.

“Dit wil ik uitbreiden naar de 197 Titans of the World. Er zijn 197 erkende landen, van een pak daarvan wil ik telkens een van de meest invloedrijke inwoners bij mij in Portugal uitnodigen. Met het resultaat wil ik dan naar de wereldtentoonstelling van 2025 in Osaka trekken. Maar eerst afscheid nemen van Polyphemus. De dag dat hij hier effectief vertrekt, zal emotioneel worden.”

De tijgerslip van Polyphemus heeft een omtrek van om en bij de acht meter. © GF

Onder andere sterrenchef Peter Goossens had een ontmoeting met de reus van Waregem. © GF