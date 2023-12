“Nog steeds opnamestop bij katten”: beestige kerstmarkt ten voordele van dierenasiel Poezewoef

Dierenasiel Poezewoef organiseert een kerstmarkt op zaterdag 16 december ten voordele van hun dieren. In september zat het dierenasiel volledig volzet. Voor honden is er opnieuw plaats, maar voor de katten geldt er nog steeds een opnamestop.

“Op 16 december van 14 tot 17 uur zal er voor het dierenasiel een gezellige kerstverkoop worden georganiseerd. Naast een groot hart voor dieren, hebben veel van onze vrijwilligers ook creatieve talenten. Op deze kerstmarkt zullen er handgemaakte werkjes worden verkocht waarvan de opbrengst rechtstreeks aan de dieren wordt besteed”, aldus Lies Vandevelde van dierenasiel Poezewoef.

“Kerstkaartjes, haakwerkjes, juwelen.. zijn slechts enkele zaken die in het standje zullen verkocht worden. Heb je nog geen cadeautje voor je hond of kat onder de kerstboom? Kom zeker eens snuisteren. Maar ook voor de honden- en kattenliefhebbers zijn er hele leuke pakjes te scoren.

Opnamestop

Dierenasiel Poezewoef opende in 2019 en vangt honden en katten uit Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen op. In september zat het dierenasiel volledig volzet, zowel bij de honden als de katten en kittens konden geen nieuwe dieren meer opgenomen worden. “Momenteel vangen we vier honden op. Door werken was het schuthok tijdelijk buiten gebruik, maar dat is sinds deze week weer toegankelijk. Ook de opnamestop van de honden is niet meer van toepassing”, aldus Lies.

“Bij de volwassen katten is er wel nog steeds een opnamestop. We hebben voor de volwassen katten tijdelijk een tweede poezenkamer moeten inrichten omdat ze met te veel waren. Kittens die in een opvanggezin kunnen, kunnen we wel weer opvangen.”