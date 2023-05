Nog op zoek naar een leuk geschenk voor Moederdag? Dit zijn onze tips in de Westhoek!

Op zondag 14 mei vieren we Moederdag. Het zoeken naar een origineel cadeau of een leuke uitstap is niet altijd eenvoudig. Wij geven jou graag een duwtje in de rug en zetten enkele adressen in de Westhoek op een rijtje zodat je jouw moeder in de bloemetjes kan zetten. Voor elke mama wat wils.

1. Lente in de Vlamingstraat in het Creatief Huis in Poperinge

Leen Harinck van het Creatief Huis in de Vlamingstraat. © LBR

In het Creatief Huis van Leen Harinck komen kunst, koffie en workshops samen in de Vlamingstraat. Twaalf ambachtsmensen kan je ontdekken tijdens Lente in de Vlamingstraat, een evenement om ambachten in de kijker te zetten. Lente in de Vlamingstraat is er op vrijdag 12 mei (9 tot 17 uur) en zaterdag 13 mei (10 tot 18 uur) in Leen Harinck Creatief Huis in de Vlamingstraat 17 in Poperinge. “Het is een gezellige markt en originele producten worden voorgesteld”, zegt zaakvoerster Leen Harinck. “Mensen hebben zin in een ambachtenmarkt. Met Moederdag en communie/lentefeest in het vooruitzicht is deze periode ideaal om nieuwe ambachten voor te stellen en natuurlijk worden opnieuw veel mooie, originele kadootjes meegenomen.”

Volgende ambachten zullen er zijn: Actino Tine Demol (originele juwelen in katoen), Très Bie_n (terrazzo), Bie Zeno (keramiek en porselein), Hecho a mano: (originele handgemaakte handtassen), Kleijo: (keramiek), Sparkles Stephanie: (originele oorringen, cadeau artikelen en decoratie), Shamir Theia Candles: (handgemaakte kaarsen), Maison Madelon: (glas in lood), Leen Harinck: (plantenhanger in macramé), Adams Art: (wenskaarten), Barbara ID: handgemaakte producten met wilgen) en Mark Bode: (draaiwerk in hout). “Er zijn zeven nieuwe ambachtelijke makers en vijf creatievelingen die terug aanwezig zijn met nieuwe creaties.”

2. Zeg het met een bloem

Eva Six in de bloemenpluktuin van Eden. © gf

Wildgroei is een bloemen- en plantenwinkel in de Tempelstraat 21, in het centrum van Ieper. Wat dacht je van een bloemenabonnement? Wekelijks, tweewekelijks of maandelijks worden bloemen geleverd. De bloemen zijn aangepast aan het seizoen zodat je kan genieten van de variatie die de natuur te bieden heeft. De bloemen worden aan huis geleverd op het afgesproken tijdstip. Benieuwd? www.wild-groei.be.

Ook in de bloemenpluktuin van Eden in Reningelst kan je terecht voor een boeket ecologische, lokaal geteelde boeketten. Je kan kiezen voor een zelfplukkaart waarbij iemand verschillende keren bloemen mag gaan plukken. Je kan ook kiezen om een boeketje cadeau te geven. Met een cadeaubon voor een boeketabonnement of zomerse plukbeurten in de pluktuin geef je een origineel en ecologisch geschenk. Ontdek het aanbod op www.eden-lab.be.

3. Dieren spotten in dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren

Begin dit jaar is beer Sandra bevallen van twee welpjes. © gf

Een leuke activiteit voor het hele gezin is een uitstap naar dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren. Wolven, bruine beren, alpaca’s, apen en nog veel meer dieren kan je ontdekken in de Zonnegloed in Vleteren. Sanctuary De Zonnegloed biedt een levenslange toevlucht voor verlaten, misbruikte en verwaarloosde in- en uitheemse wilde dieren, die niet terug naar de natuur kunnen. Er verblijven meer dan 135 soorten dieren, in totaal zo’n 400 geredde dieren.

Beren Tishka en Sandra arriveerden in oktober in Sanctuary De Zonnegloed. Ze moesten vluchten uit een Oekraïense zoo. Begin dit jaar is beer Sandra bevallen van twee welpjes. Wil je het park bezoeken en de dieren ontdekken? Vergeet dan niet op voorhand te reserveren. Online kan je kiezen welke dag en het dagdeel wanneer je wenst te komen. De dagdelen zijn voormiddag van 9 uur tot 12.30 uur of namiddag van 13.30 uur tot 17 uur.

4. Lekkers uit eigen streek bij Goeste in Poperinge

In de Goeste Boetiek en het Goeste Restaurant en Tearoom worden de mama’s verwend. © LBR

De mama’s verwennen met iets lekkers uit de eigen streek? In de Goeste Boetiek op de Grote Markt in Poperinge kan je een geschenk boordevol streekproducten samenstellen, een cadeaubon laten… In het Goeste Restaurant en Tearoom kan een tafeltje reserveren voor het gezin of kan je ervoor kiezen om een heerlijke maaltijd als geschenk te geven via een cadeaubon. De opties kan je nakijken op www.goestepoperinge.be en advies kan je vragen bij Goeste zelf.

5. Ijsje eten bij Ateljee 5 in Vleteren

Het ambachtelijke ijsatelier Ateljee 5 zet de mama’s ook in de bloemetjes. © Ateljee 5

Het ambachtelijke ijsatelier Ateljee 5 uit Westvleteren zet de mama’s ook in de bloemetjes. Op moederdag is het ijsalon langs de Zwijnlandstraat 5 in Westvleteren geopend vanaf 13 uur. “We hebben ter gelegenheid van Moederdag een combinatie gemaakt van de heerlijkste traktaties: chocolade, bloemen en ijsjes. We serveren feestelijke ijslolly’s met bloemetjes. Hoe kan je op een eenvoudige en leuke manier je waardering tonen aan de belangrijkste vrouw in je leven”, zegt zaakvoerder Stein Berten. De ijsjes zijn op bestelling te verkrijgen via: info@ateljee5.be.

6. Een troostgeschenk uit De Troostzolder in Poperinge

Tine Top van De Troostzolder in Poperinge heeft haar eigen reeks troostkaartjes gelanceerd. © gf

Wil jij een mama een hart onder de riem steken dit weekend? Dan kan je terecht in De Troostzolder in Poperinge. In 2008 overleed Tine Top haar dochtertje Marthe toen ze 10,5 maanden was. Tine begeleidt in haar praktijk De Troostzolder mensen in verliessituaties, maar je kan er ook terecht voor troostcadeautjes en -kaartjes. Recent lanceerde Tine haar eigen collectie troostkaartjes.

“Mensen weten niet wat ze moeten zeggen in een verliessituatie, dus kiezen ze er vaak voor om niets te zeggen, wat mensen in rouw heel vaak kwetst of zich alleen doen voelen. Ook dat mag je uitspreken, want mensen in verlies beseffen ook dat er geen woorden voor zijn. Zo is er in de collectie ook een kaartje ‘stil omdat de juiste woorden niet te vinden zijn’”, vertelt Tine.

“En aan de mama’s die zich eenzaam voelen: omarm jezelf, plan die dag iets, verwen jezelf, laat verdriet ook toe en weet dat er altijd een keuze is hoe we met iets omgaan.” De troostgeschenken vind je online via www.detroostzolder.be. De Troostwinkel is open op vrijdag van 14 tot 18 uur of op afspraak.