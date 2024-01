Nog nooit veranderden we zoveel onze voornaam

Nooit eerder lieten zoveel mensen in West-Vlaanderen hun voornaam of geslacht veranderen op hun identiteitskaart. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Justitie. Het aantal mensen dat hun voornaam aanpaste, steeg met 16,5 procent naar 734 personen. In 2023 lieten slechts 59 West-Vlamingen hun geslacht veranderen op hun identiteitskaart.

Sinds 1 augustus 2018 kan je je voornaam veel eenvoudiger laten veranderen bij het lokale bestuur. En méér West-Vlamingen hebben in het afgelopen jaar die stap gezet. Maar liefst 734 personen kozen voor een nieuwe voornaam. Dat is 16,5 procent meer dan in 2022. Het aantal mensen, dat hun voornaam laat aanpassen, neemt ieder jaar toe, maar dit jaar maakt het een grote sprong van maar liefst 104 personen extra.

Maar desondanks die grote sprong is West-Vlaanderen niet de provincie waar dat het meeste gebeurde. In het hele land lieten maar liefst 5.762 mensen hun voornaam veranderen. Antwerpen loopt op kop met 1.186 veranderingen, gevolgd door Oost-Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en pas daarna volgt onze provincie.

Het afgelopen jaar kozen ook 633 Belgen ervoor om hun geslacht op hun identiteitskaart te laten aanpassen, waarvan 59 West-Vlamingen. Dat zijn er vier minder dan in 2022, maar toch nog duidelijk meer dan de jaren voordien.

Niet zomaar veranderen

Vorig jaar hebben 1.152 mensen in België hun familienaam laten veranderen. Dat zijn er slechts 32 meer dan in 2022. “Over familienamen geven we geen exacte cijfers per provincie, want één zo’n Koninklijk Besluit kan op meerdere personen in een familie betrekking hebben die in verschillende provincies wonen of men kan ook verhuizen tijdens de procedure of in het buitenland wonen. Maar als we kijken naar de voorbije vijf jaar dan kunnen we aannemen dat het veranderen van de familienaam het meeste gebeurt in Brussel, Antwerpen en op de derde plaats in West-Vlaanderen”, klinkt het bij FOD Justitie.

“Je kan natuurlijk niet zomaar veranderen van familienaam, daarvoor moet je gegronde redenen hebben”

Natuurlijk kan je niet zomaar van familienaam veranderen. Je nieuwe familienaam mag niet zorgen voor verwarring of schade voor jezelf en anderen. En de verandering moet gebaseerd zijn op ernstige redenen, bijvoorbeeld door een specifieke familiegeschiedenis of als je verschillende nationaliteiten met verschillende namen hebt, mensen die de familienaam van hun partner hadden overgenomen, maar na scheiding terug hun familienaam willen of mensen, die geadopteerd werden en wiens naam bijvoorbeeld ongepast is of problemen veroorzaakt. Voor die verandering moet de federale overheidsdienst ook rekening houden met het strafregister van die persoon zelf.