Nog geen verhuis van het Huis van de Bruggeling in 2026

Tegen juni moet het stadsbestuur de eigenaar van het Huis van de Bruggeling melden of de huur opgezegd wordt tegen 2026. Die datum komt te vroeg: over twee jaar zal het voormalig woon-zorgcentrum Minnewater nog niet heringericht zijn.

In augustus 2023 heeft het Brugs stadsbestuur een team van architecten – Origine Architecture & Engineering en HUB – aangesteld om na te gaan hoe een nieuw Huis van de Bruggeling kan ingericht worden in het Minnewater. Aanvankelijk had Brugge gehoopt om na tien jaar de dure pacht van het huidig Huis op het Stationsplein te kunnen verbreken.

Timing

Tijdens de gemeenterad dinsdagavond polste raadslid Ilse Coopman (N-VA) naar de timing van de verhuis. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) moest toegeven dat een verhuis tegen midden 2026 niet zal gehaald worden: “We onderhandelen met de eigenaar omtrent enige flexibiliteit bij de opzeg van de huur. Hoe dan ook, we zullen waken over de continuïteit van de dienstverlening naar de Bruggelingen.”