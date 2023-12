Nog geen duidelijkheid over afkomst skelet dat gevonden werd in overloop van IJzer

Er is nog geen duidelijkheid over het skelet dat vorig weekend gevonden werd in de overloop van de IJzer in Sint-Joris nabij Nieuwpoort. Het parket van Veurne meldt dat de resultaten van de deskundige nog niet duidelijk zijn.

Het was een wandelaar die het skelet aantrof vorig weekend in Sint-Joris. Op het einde van de Kievitstraat ligt het jaagpad naast de IJzer en in een overloop van die rivier werd het skelet gevonden. Het ging om een vrij intact skelet dat duidelijk van een mens was.

Vermoedelijk oorlogsslachtoffer

In opdracht van het parket haalde de brandweer het skelet naar boven en werd het in bewaring genomen. Het parket meldde vorig weekend dat het vermoeden groot was dat het om een oorlogsslachtoffer ging, gelet op de attributen die naast het skelet lagen en de ontdekking van een stukje textiel. Wellicht werd het skelet door de wateroverlast en de pompwerken om de IJzer naar boven gewoeld.

Onderzoek loopt

Om zekerheid te verschaffen werd een deskundige aangesteld die een botonderzoek uitvoerde deze week. Daarmee hoopt men onder andere de ouderdom van de botten te achterhalen. “De bevindingen van de deskundige zijn nog niet duidelijk, we wachten nog op de resultaten”, meldt het parket van Veurne. “Het onderzoek loopt wel nog verder.”

Mogelijks komen de resultaten er pas volgende week. (JH)