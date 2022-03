Nog even geduld en recreatiebad de Alk kan opnieuw open

De herstellingswerken aan de Alk verlopen heel vlot en zijn bijna achter de rug. Het grote zwembad liep volledig leeg en de schade was enorm. De grote vraag is nu of het zwembad in de paasvakantie al open kan, maar dat is nog niet helemaal zeker.

Tijdens de nacht van 23 op 24 februari liep het grote zwembad van recreatiebad de Alk volledig leeg. Ruim 300.000 liter water stroomde rechtstreeks de kelder binnen en de technische ruimte liep ook schade op. Er gebeurden al heel wat herstellingswerken en hopelijk zijn alle problemen van de baan. “We beleefden bangelijke en drukke tijden in ons gemeentelijk recreatiebad”, vertelt schepen van Jeugd Jens Danneels (CD&V). “Nadat het grote zwembad volledig leeg liep, pompte de brandweer al het water uit de kelderruimte weg. De elektriciteit werd onmiddellijk afgekoppeld. Daarna werden bouwdrogers ingeschakeld. Een bouwdroger kan je vergelijken met een grote ventilator die de ruimte in korte tijd uitdroogt. Pas daarna kon het nazicht beginnen en kon de schade opgemeten worden.”

Inkomstenverlies

De schade was groot en de herstellingswerken namen heel wat tijd in beslag. De oorzaak is intussen duidelijk geworden. “De oorzaak van het voorval is het koppelstuk van de hoofdtoevoerleiding die brak. Zo vond het water al vlug een weg naar de kelder toe. Heel wat herstellingswerken vonden intussen plaats en het kostenplaatje loopt hoog op. Gelukkig kunnen we rekenen op de verzekering en komt alles goed. Naast dit alles hebben we ook inkomstenverlies door de gedwongen onderbreking van de zwemacademie en andere zwemactiviteiten. De wekelijkse zwemmer kon niet komen en de drukte van kinderen in de krokusvakantie viel ook letterlijk in het water.”

Drukte van de krokusvakantie viel letterlijk in het water

Cafetaria

De grote herstellingswerken zijn voorbij en sinds vorige week is de onderhoudsfirma gestart met het vullen van het grote zwembad. “Het zwembad wordt uit voorzorg heel langzaam gevuld. Tussendoor wordt meerdere keren gecontroleerd op eventuele schade die nog niet hersteld is. Je weet maar nooit… De komende dagen proberen we alles opnieuw op te starten en wordt het water langzaam opgewarmd. Wanneer we juist openen, is moeilijk te zeggen en ik ga er mij momenteel niet over uitspreken. Ik hoop echt dat dit lukt tegen de komende paasvakantie. Velen zouden hier heel gelukkig van worden.”

Bij het recreatiebad hoort een cafetaria en Ruben Dedeyne is uitbater. Ook hij moest noodgedwongen sluiten. “Het was toch even schrikken toen ik hoorde wat er gebeurd was”, vertelt Ruben. “Door de grote schade werd de elektriciteit onmiddellijk afgekoppeld en zo kon ik niet anders dan sluiten. Er vonden al tal van herstellingswerken plaats en tussendoor werd er werk gemaakt van een geautomatiseerde toegangscontrole met ticketkiosk. Het ergste is voorbij en het is afwachten tot alles weer normaal verloopt. De cafetaria startte ik opnieuw op. Met dit weer is het aangenaam vertoeven op het zonnige terras bij een verfrissend drankje.”