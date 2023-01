Nog eens twee kandidaten Prins Carnaval: Djody en Youry strijden om de titel

Djody Ryckeghem en Youry ‘Guppy’ Vandamme zullen op zaterdag 4 maart strijden om de titel van Prins Carnaval in zaal Maeke Blyde in Poperinge. In 2018 streden voor het laatst twee kandidaten om de titel van stadsprins.

Diederik ‘Ditn’ Vanhee werd in 2020, vlak voor de corona lockdown, verkozen tot Prins Carnaval van Poperinge. Toen was er slechts één kandidaat. Samen met zijn hofmaarschalk Pedro I bleef hij die titel dragen tot een nieuwe prins carnaval verkiezing kon georganiseerd worden. Op zaterdag 4 maart staat een nieuwe verkiezing op de agenda. Vanaf 19.30 uur zullen Djody Ryckeghem en Joury ‘Guppy’ Vandamme strijden om de titel van Prins Carnaval.

Doorzetter

Djody Ryckeghem (33) was al drie keer running mate van een prinsen kandidaat en in 2018 waagde hij zelf de kans om Prins Carnaval te worden. Het was Stijn Mareco die toen de titel in de wacht sleepte. “Het kriebelde toch weer om mij kandidaat te stellen, want ik wil heel graag Prins Carnaval van Poperinge worden en ook op die manier het Poperingse carnaval promoten. Ik ben een doorzetter, dus ik waag nog één keer mijn kans”, zegt Poperingenaar Djody. Hij is papa van Morgane (9) en Lior (4). “Mijn partner Tine Vansevenant vond dat ik ervoor moest gaan, maar dit is nu wel echt de laatste keer. Of ik het jammer vind dat er op het laatste nippertje een tweede kandidaat is bijgekomen? Een beetje wel. Zonder tegenkandidaat is er toch wat minder druk en stress, denk ik. Ik ga ervoor en ik hoop dat ik de titel in de wacht kan slepen.” Djody is momenteel geen lid van een carnavalsvereniging, maar is wel actief in het Poperingse verenigingsleven zoals zaalvoetbalclub De Hoppeshotters.

Zijn running-mate is Djorry, zijn broer. “Normaal was ik kandidaat om Prins Carnaval te worden, maar door het uitstel omwille van de coronacrisis verloor ik mijn drijfveer een beetje. Met plezier steun ik nu Djody”, klinkt het bij Djorry.

Guppy

In 2019 en 2020 waren er geen tegenkandidaten tijdens de prins carnaval verkiezing, maar dit jaar zullen twee kandidaten op het podium staan. Ook Youry ‘Guppy’ Vandamme (35) uit Ieper wil stadsprins worden. Zijn running mate is Cyril ‘Krulle’ Carton (42) uit De Klijte. Beide zijn lid van de Poperingse carnavalsvereniging Orde van de Mamboetjess. “Toen ik klein was, droomde ik er al van om ooit Prins Carnaval van Poperinge te worden. We hopen op een mooie avond en zullen ons alvast goed inzetten. De voorbereidingen zijn ondertussen al begonnen. Momenteel zoeken we naar geschikte liedjes”, zegt Youry.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kandidaten en hun running mate. In voorverkoop betaal je 6 euro en aan de deur 7 euro. “De avond bestaat uit een voorstelling, algemene proef, supportersproef, muzikale proef en stemming in de zaal”, vertelt Kevin Papegaey van het organiserende Orde van de Hommelknop. “In vergelijking met vroeger werden er enkele aanpassingen gedaan. De muzikale proef was vroeger doorslaggevend en dat is nu niet meer zo. Elke proef telt voor 200 punten en is dus even belangrijk. Voor elk verkocht ticket krijgt de kandidaat één euro. Voor elke stem in de zaal krijgen ze 50 eurocent. Daar kunnen ze dus een mooi zakcentje mee verdienen.”

De prins carnaval verkiezing is op zaterdag 4 maart in zaal Maeke Blyde vanaf 19.30 uur. Het programma van het Keikoppencarnavalsweekend van donderdag 16 tot en met zondag 19 maart ontdekken kan hier.