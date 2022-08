Nog een laatste kans om deel te nemen aan Zomerzoeken

Woestijnzwijn organiseert samen met de gemeente Wingene de wedstrijd Zomerzoeken, een fotozoektocht binnen de gemeente. Het wedstrijdformulier moet ingediend worden op woensdag 31 augustus.

Zomerzoeken is aan de tiende editie toe en dit jaar bracht Woestijnzwijn wat wijzigingen aan. Men koos voor vijf korte en themagerichte fiets- en wandelroutes en dit in verschillende woonkernen. De routes zijn zowel digitaal als op een papieren kaartje met wegwijzers aangegeven.

“In Sint-Jan gaan we op zoek naar brievenbussen, op de Hille zoeken we bordjes, in Wildenburg is het thema huisnummers, in Zwevezele focussen we ons op elementen in de voortuin en in Wingene zoeken we minifiguurtjes”, vertelt Peter Detavernier van Woestijnzwijn. “Dit jaar zijn er dus vijf ontdekkingstochten binnen onze gemeente en aan elke route zijn prijzen verbonden.”

Waardebonnen

De zoektocht is heel eenvoudig en kent maar één vraag: waar werden de foto’s gemaakt? De antwoordformulieren met ten minste 1 opgeloste route worden ten laatste op woensdag 31 augustus verwacht in het gemeentehuis of in de bibliotheek.

De eindwinnaar wordt bekendgemaakt op woensdagavond 7 september tijdens de avondmarkt op de Wingense kermis. “Per route is er voor twee gelukkigen een leuke verrassing en wint telkens iemand een Wingene bon van 120 euro. Wie alle routes foutloos heeft opgelost, dingt mee naar de hoofdprijs ter waarde van 400 euro”, sluit schepen van Sport Jens Danneels af.