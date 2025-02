Nog één buurtbewoner verzet zich tegen nieuwe bruggen in Steenbrugge

Er is nog één buurtbewoner die zich verzet tegen de plannen om twee nieuwe bruggen te realiseren in Steenbrugge. De Vlaamse Waterweg hoopt ook die opposant via bemiddeling op andere gedachten te brengen.

Maandagavond kwam het al twintig jaar aanslepende dossier van de nieuwe bruggen in Steenbrugge aan bod tijdens de Brugse gemeenteraad. Want Brugge moet een selectieprocedure opstarten voor het aanduiden van een aannemer voor de sloop van de oude brug en de bouw van een nieuwe brug.

Compromis

Vier opposanten hebben beroep aangetekend tegen de milieuvergunning die Vlaanderen afleverde. De Vlaamse Waterweg onderhandelt met die buurtbewoners om tot een compromis te komen. “Bij drie van de vier tegenstanders is dat gelukt, we hopen dat we ook de vierde tegenstander voor eind mei kunnen overtuigen. Want dan wordt de rechtszaak voortgezet. Voor alle partijen is een minnelijke schikking beter dan lang wachten op een onzekere uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, aldus de Brugse burgemeester Dirk De fauw.