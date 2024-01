Nog dit jaar wordt Normandiëstraat onthard: goed nieuws voor protest tegen appartementsblok

De wijk de Posthoorn in Wevelgem moet een échte Leefbuurt worden. Wevelgem heeft daarvoor 700.000 euro voorzien, de eerste realisaties vinden al dit jaar plaats. Goed nieuws voor de basisschool en omwonenden is alvast de ontharding van de Normandiëstraat. Die protesteerden tegen een appartementsblok, een project dat daardoor sowieso moet aangepast worden.

Hoe ziet jouw droombuurt eruit? Met die vraag konden bewoners van de wijk De Posthoorn in Wevelgem aan de slag. Een ontwerpteam verwerkte de resultaten en kwam zo tot zeven projecten die na participatie zullen worden uitgewerkt én gerealiseerd. Van woonbuurt naar Leefbuurt De Posthoorn, luidt het idee. “Die wordt ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en fietsers, is gezond en aangenaam om in te verblijven, nodigt uit tot ontmoeting en biedt meer ruimte voor ontspanning, groen en water”, klinkt het.

In december 2023 werden de zeven projecten – of werven zoals ze worden genoemd – al voorgesteld. De eerste realisaties zijn al voor dit jaar. De gemeente voorzag daarvoor 700.000 euro. Prioritair project is het wijkhart. “De Posthoornwijk krijgt een groen en verkeersluw hart”, aldus burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “De zone voor het schoolgebouw in de Normandiëstraat wordt daarvoor onthard en heraangelegd.”

Veiligheid

Goed nieuws voor omwonenden én de schoolgaande jeugd van basisschool De Posthoorn. In maart vorig jaar protesteerden ze nog tegen de komst van een appartementencomplex. 463 bezwaren werden toen ingediend. Vooral het feit dat bewoners met hun auto zouden in- en uitrijden via de Normandiëstraat was een doorn in het oog.

Maïté Mullebrouck, een van de initiatiefneemsters van het protest, is voorzichtig positief. “Positief, maar ook realistisch. Het is hopen dat de werken echt voor de korte termijn zijn en dat de bouwheer niks meer probeert te ondernemen. Het blijft volgens mij toch een risico”, vertelt ze.

Burgemeester Seynhaeve geeft alvast wat meer hoop. “De Leefbuurt staat los van het bouwproject. Echter, in onze contacten met potentiële ontwikkelaars voor dit perceel wordt duidelijk gewezen op de ontharding. Op die manier proberen we te waarborgen dat de veiligheid van de schoolgaande kinderen zeker niet in het gedrang komt.”

Zes werven

Naast het wijkhart staan uiteraard nog zes ‘werven’ op stapel. Nog dit jaar wil het gemeentebestuur de Sneppestraat heraanleggen in het kader van de bomenproblematiek en de H. Debrabanderestraat aanpakken.

Later zouden ook de Hoge Posthoornstraat en Koetsierstraat een facelift krijgen met een verkeersluwe zone rond het pleintje. De Zwanebloemstraat, Leeuwerikstraat en Tuinstraat zullen ook onder handen genomen worden. (JD)