“Nog bakken ideeën voor de toekomst”: Astrid (21) van Madame Mémoire lanceert communieboxen

De Izegemse student-ondernemer Astrid Deman (21) van Madame Mémoire lanceert communieboxen voor een sfeervolle tafel in een handomdraai. In de boxen vind je alles wat je nodig hebt om je tafel te stylen.

“Stijlvol tafelen zorgt voor onvergetelijke momenten”, opent Astrid. De Izegemse studente marketing- en communicatiesupport aan Vives Brugge richtte anderhalf jaar geleden Madame Mémoire. “Zowel voor grote als kleine evenementen kan je voor je tafeldecoratie bij mij terecht. Je kan me inschakelen om ter plaatse alles piekfijn in orde te brengen of je kan een dinerbox bestellen. Met die dinerbox kan je thuis makkelijk zelf aan de slag.”

“Er zijn dinerboxen voor een tafel vanaf 8 personen tot maximaal 20 personen”, legt Astrid uit. “De ‘original dinerboxen’ heb ik al enige tijd in vier thema’s, maar vanaf 13 maart bied ik ook communieboxen aan. Er is er een voor jongens en een voor meisjes en de boxen zijn bruikbaar voor zowel de eerste als plechtige communie.”

“De box voor de jongens heeft een dinothema en heeft groene tinten. Als je de dino ’s weglaat, krijgt je tafel een stoere look. Voor de meisjes koos ik voor bloemen en pasteltinten. In de boxen vind je alles wat je nodig hebt om je tafel te stylen: kaarsen, tafellopers, servetten, naam- en menukaarten, ballonnen… En je kan deze zowel thuis als op locatie gebruiken.”

Online bestellen

Bestellen kan gewoon online. In Roeselare en Izegem levert Astrid de communieboxen gratis aan huis. Naar andere locaties worden ze opgestuurd. Voor een box voor acht personen betaal je 56 euro, voor 20 personen 98 euro.

In de toekomst wil Astrid nog nieuwe collecties uitwerken voor haar dinerboxen. Ze denkt daarnaast ook aan het maken van gepersonaliseerde boxen, volgens het thema dat de klant voor ogen heeft. “Straks studeer ik af waardoor ik nog meer zal kunnen focussen op Madame Mémoire. Ik heb nog bakken ideeën voor de toekomst”, besluit Astrid. (RV)