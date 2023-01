Nog altijd meer doden in West-Vlaanderen dan voor corona

We moesten vorig jaar afscheid nemen van 13.939 West-Vlamingen. Dat zijn er 465 méér dan in 2021, een jaar waarin het coronavirus toch veel meer dan nu ons leven beheerste. De schuldigen? De griep en fijn stof.

2020 was door het coronavirus een erg dodelijk jaar voor onze provincie: 14.696 West-Vlamingen lieten toen het leven. Dat aantal daalde het volgende jaar tot 13.474 overlijdens, maar nam in 2022 opnieuw toe. 13.939 provinciegenoten stierven vorig jaar, nog altijd 1.270 of 10 procent meer dan in 2019, toen alleen wetenschappers al van het coronavirus gehoord hadden.

Nuance nodig

Over het algemeen sterven elke maand ongeveer evenveel mensen. December is traditiegetrouw een van de ‘dodelijkste’ maanden, maar in 2022 vielen ook in april opvallend meer doden dan anders. Er stierven vooral meer oudere mensen.

Al moeten we die cijfers nuanceren volgens Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor de volksgezondheid. Onze bevolking groeit immers, waardoor het aantal doden logischerwijs ook stijgt.

Griep en fijn stof

Toch was er wel degelijk iets aan de hand. “Tijdens beide periodes in 2022 was er een griepepidemie aan de gang”, klinkt het. “Oudere mensen zijn daar kwetsbaar voor. Daarnaast was er zowel in december als april veel fijn stof in de lucht, wat ook nefast is voor de gezondheid van oudere mensen. Tot slot hadden we in de lente nog te maken met de nasleep van de zesde coronagolf, hoewel dat die maand voor slechts 5 procent van de sterfgevallen zorgde.”

Minder jongeren

Als we West-Vlaanderen met andere provincies in Vlaanderen vergelijken, verschillen de sterftecijfers rekening houdend met de bevolkingsaantallen niet zo heel erg.

Opvallend: in onze provincie sterven elk jaar minder jonge mensen. Vorig jaar kwamen 75 jongeren onder de 24 om het leven. Dat is 0,54 procent van het totaal en het laagste cijfer van alle provincies. Ook in de iets oudere leeftijdscategorie, tot 44 jaar, sterven verhoudingsgewijs het minst mensen in West-Vlaanderen. Alleen bij de 85-plussers ligt het sterftecijfer bij ons hoger dan het Vlaamse gemiddelde.

Ook opmerkelijk: in 2022 stierven ongeveer evenveel mannen (6.991) als vrouwen (6.948) al wordt het verschil elk jaar kleiner, maar liefst twee derde van de mannelijke doden is jonger dan 85, terwijl 58 procent van de vrouwelijke doden jonger was dan 85. Mannen sterven dus jonger dan vrouwen.