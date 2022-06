Nog altijd geen spoor van vermiste Brugse vrouw die vorig weekend naar Frankrijk trok

Donderdagochtend is er nog altijd geen spoor van de 37-jarige Brugse Leen Lippevelde, die sinds afgelopen weekend vermist is. Dat bevestigt haar man Sander Vrombout aan de telefoon vanuit Frankrijk. Leen vertrok zaterdagnacht met haar auto naar Frankrijk en is voor het laatst gezien bij de betaling van een péage langs de A26 ter hoogte van Reims. Haar ongeruste familie houdt al enkele dagen een zoektocht in Frankrijk. “We hebben elke wagen op alle snelwegparkings richting zuiden bekeken en zijn ook naar een manège in Dijon geweest, waar mijn vrouw af en toe paard rijdt”, zegt echtgenoot Sander Vrombout vanuit de Bourgogne-streek. De federale politie heeft een internationaal opsporingsbericht gelanceerd.

Leen Lippevelde is een voormalige Brugse advocate, die nu als juriste voor de provincie van Oost-Vlaanderen werkt. Haar man Sander Vrombout is ook jurist bij de gemeente Middelkerke: hij is de zoon van de bekende Brugse advocaat Alex Vrombout, vennoot en medestichter van een van Brugges grootste advocatenkantoren, Phibalex, waar ook Sander tot voor enkele jaren tewerkgesteld was.

GSM uit

De gsm van Leen Lippevelde staat uit, bijgevolg kan de familie haar niet contacteren. Haar echtgenoot Sander Vrombaut, die vorig weekend niet thuis was, hoopt dat zijn echtgenote onverwachts richting Dijon getrokken is, waar ze af en toe gaat paardrijden met vriendinnen.

“Ik rijd samen met mijn schoonouders alle snelwegparkings tussen Reims en Dijon af, in de hoop om Leen te vinden”, vertelde Sander Vrombout ons dinsdagnamiddag aan de telefoon vanuit Frankrijk. Hij bevestigt dat het laatste spoor van zijn vermiste vrouw de betaling van een péage op de autoweg in Reims is.

Manège

“We zitten nu al in de Bourgogne-strek op 60 km van Dijon. Elke geparkeerde auto op elke snelwegparking vanaf Reims zuidwaarts hebben we bekeken. Nu trekken we naar de manège nabij Dijon, hopelijk vinden we Leen daar en is enkel haar gsm plat, stuk of verloren”, zucht Sander Vrombout. Donderdagochtend had die zoektocht alvast nog nisk opgeleverd.

Via Facebook hebben vrienden van Leen de volgende boodschap verspreid: “Ik heb een kennis van me die gisteren vermist is, ze is gisterenochtend om 2.30 uur van de autosnelweg vertrokken in Langres en sindsdien is er geen spoor meer van haar.”

De auto van Leen Lippevelde. © GF

“Haar naam is Leen Lippevelde, ze is 37 jaar en is ongeveer 1,75 meter. Ze heeft kort donkerblond haar, kan een bril dragen en heeft bruine ogen.

Bij het bericht prijkt een foto van Leen Lippevelde en haar zwarte Opel Meriva. Het facebookbericht besluit: “Als je haar tegenkomt, geef het ons door of beter, motiveer haar om naar de boerderij van Borgirault te komen, we kijken er naar uit!”

Opsproingsbericht

Lien Depoorter, woordvoerder van de lokale politie Brugge, bevestigt dat de familie van Leen Lippevelde, op 29 mei aangifte deed van de onrustwekkende verdwijning: “Het onderzoek loopt. Het parket is verwittigd en de Cel Vermiste personen is ingeschakeld.”

Inmiddels heeft de federale politie een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd, op vraag van het parket West-Vlaanderen, waarin onder meer ook aan Leen gevraagd wordt om contact op te nemen met haar familie om hen gerust te stellen.

Wie Leen Lippevelde of haar wagen nog gezien heeft, of u weet waar ze zich bevindt, neemt best contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu. U kan getuigen via het gratis nummer 0800 30 300. U kan het bericht nalezen op www.politie.be