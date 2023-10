Nog 500 euro gezocht voor strandspeel-o-theek

De circulaire hub O.666 op de Oosteroever zoekt nog 500 euro om een strandspeel-o-theek te kunnen opstarten. ‘Een strandspeel-o-theek is voor strandspeelgoed wat een bibliotheek voor boeken is’, verklaart initiatiefnemer Philippe Martens. Daar zul je als strandbezoeker gratis gerecycleerd strandspeelgoed kunnen lenen uit een speciale strandkist, die gemaakt zal worden uit marien zwerfafval, verzameld door de Proper Strandlopers.

De actie is vooral bedoeld om het strandafval te verminderen. Vorig jaar werd er op de stranden van Oostende maar liefst 38.263 liter strandafval geruimd. Een deel daarvan is plastiek strandspeelgoed. “Dat kunnen we toch nog een tweede leven geven”, vertelt Martens, circulaire coördinator in O.666. “Daarom willen we gratis strandspeelgoed beschikbaar stellen die je als strandbezoeker uit een speciale strandkist kunt halen.” Naast de ecologische voordelen heeft een strandspeelotheek ook voordelen voor de strandgangers. Ze hoeven niet meer met speelgoed te sleuren van en naar het strand en ook thuis geen speelgoed te bewaren. Ook voor kinderen zijn er voordelen. Ze hebben meer speelgoed om uit te kiezen en kunnen vaker van speelgoed wisselen.

O.666 heeft in totaal 7.500 euro nodig voor het vervaardigen, de uitrol, communicatie en monitoring van de strandspeel-o-theek. In speciaal ontworpen kisten zal het strandspeelgoed, verzameld door de Proper Strandlopers, bewaard worden in de zomermaanden aan het Strandheldenplein. Als de werking aanslaat, zou het project kunnen worden uitgebouwd en zullen er meerdere gevulde strandkisten geplaatst worden over de kustlijn van Oostende, en misschien wel over de hele Belgische kustlijn. Bij het ter perse gaan, had O.666 nog zo’n 500 euro te kort om te kunnen starten. Wordt dat alsnog gevonden? Wil je het project steunen, kijk dan op https://www.growfunding.be/en/projects/strandspeelotheek. Om je te bedanken voor je bijdrage zijn er leuke beloningen. (HH)