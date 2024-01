“Nog 1 of 2 kampen winnen, en ik mag Europees boksen”

Amy Naert (35) is de Krak van Ingelmunster. Voor sommigen misschien een verrassing, omdat het iemand is uit de soms sterk bekritiseerde bokswereld. Maar voor velen meer dan verdiend, omdat Amy naast een sportieve carrière nog bouwvakker is en een gezin met twee dochters runt. “Het doet deugd te weten dat mensen mijn prestaties en inspanningen ‘Krak-waardig’ vinden”, zegt Amy.

Amy Naert Privé Amy Naert is de partner van Ivan Glorieux en woont in de Gentstraat in Ingelmunster. Ze is de moeder van twee dochters: Hayley (17) en Fientje (11). Loopbaan Amy werkt als bouwvakker in het bouwbedrijf van haar partner Ivan Glorieux. “Ik maak emmers vol mortel, draag cement naar de verdieping via de ladder, vervoer materialen naar de werkplek… Zwaar werk, maar goed om de conditie als bokser te onderhouden.” Vrije tijd Het grootste deel van Amy’s vrije tijd gaat uiteraard naar het boksen en het gezin. “Enkele keren per week ga ik trainen bij Gino Adam in Ingelmunster of bij coach Filiep Tampere in Gits. Daarnaast is er nog de zorg voor mij twee dochters en mijn man.”

“Ik dacht er na mijn nominatie helemaal niet aan dat ik Krak van Ingelmunster zou worden”, aldus Amy. “Maar het doet wel deugd als je hoort dat heel wat mensen mijn inzet om iets te bereiken waarderen. Toen ik mijn nominatie als Krak van Ingelmunster vernam, zette ik dat zelfs niet op Facebook. Ik liet het wel weten aan mijn familie, mijn vrienden, aan mijn clubs Boxing Team Houtland van Filiep Tampere en Delfine Persoon en aan Gino Adam van Boxinclub Monteyne. Sommige mensen stuurden me een berichtje dat ze voor mij gestemd hadden. Het doet goed eens in eigen gemeente gewaardeerd te worden voor de geleverde inspanningen. Op 1 november 2022 werd ik in het boksen Belgisch kampioen bij de vlieggewichten en een huldiging in eigen gemeente was er niet. Ik weet niet of ze in Ingelmunster sportkampioenen huldigen. Mij vroegen ze alleszins nog niet!”

Operatie

Amy Naert begon pas op latere leeftijd te boksen. “Nadat ik een keer meeging naar een bokstraining met mijn ex-man. Zo kreeg ik zelf goesting om te beginnen boksen. Na iets meer dan 20 amateurkampen deed ik op de Allerheiligen 2019 in de Izegemse sporthal mijn eerste profkamp. Ondertussen heb ik er al 13 kampen op zitten waarvan ik er 10 won (3 met knock-out). Mijn laatste kamp op 1 november in Izegem verloor ik tegen een Oekraïense. Omdat ik te veel pijn had als ik sloeg. Had ik die kamp gewonnen, dan mocht ik in het voorjaar al boksen voor de Europese titel. Nu moet ik eerst nog 1 of 2 kampen winnen vooraleer ik Europees mag boksen. Ik werd onlangs geopereerd aan de schouder. Volgens de dokter zou ik na zes weken alweer kunnen beginnen trainen.”

Amy heeft er geen spijt van dat ze als elitebokser pas in 2019 begon. “Dat was enerzijds vrij laat, maar anderzijds ben je als je ouder en volwassener bent ook beter bewust vanwaar je mee bezig bent.”

Filmrol

Amy is blijkbaar niet alleen partner, moeder en sporter… binnenkort is ze ook te zien in de misdaadserie Styx op Streamz. “Niet dat ik ambitie heb om een filmactrice te worden. Ik kreeg daar heel toevallig een bijrolletje aangeboden. Aanvankelijk vroegen de filmmakers dat aan Delfine. Maar omdat Styx een misdaadverhaal is waarin een corrupte politieagent de hoofdrol speelt, was dat moeilijk te rijmen met haar job als politieagent. Ze zei aan de regisseur dat ze iemand kende die de rol zou kunnen overnemen. En ze vroeg het aan mij. Op het eerste gezicht was ik niet enthousiast, maar nadat ik eens was meegegaan naar een opname, zei ik toch ja. Vanaf dinsdag ben ik dus te zien op Streamz.”