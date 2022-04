Noëlla Thevelein (77) geeft modeadvies aan 60-plussers: “Personal shoppers winnen aan populariteit”

Noëlla Thevelein is al 77, maar bruist nog steeds van de creativiteit. Zestigplussers die moeite hebben met het samenstellen van hun garderobe kunnen een beroep doen op Noëlla die hen dan als personal shopper bijstaat met modeadvies.

Vind je van jezelf dat je echt geen smaak hebt en kom je altijd met de verkeerde kleren thuis? Dan is een personal shopper misschien iets voor jou. Personal shoppers zijn professionele stylisten wier diensten je inhuurt bij het winkelen. Ze adviseren je bij je kledingaankopen, geven kleuradvies en informeren je over de nieuwste trends. Je personal shopper wordt zo je privéstylist.

De trend komt overgewaaid uit de VS en Engeland. Daar is personal shopping al jaren gemeengoed. Maar nu kan het ook aan de kust. Vorig jaar startte Noëlla, moeder van drie kinderen en grootmoeder van zeven kleinkinderen, als personal shopper. Tweemaal uniek, gelet op haar leeftijd als onderneemster en op de doelgroep voor 60-plussers voor wie ze het doet.

Cirkel is rond

Noëlla is al heel haar leven gepassioneerd door mode, als ontwerpster, kleermaakster en consulent. Al in haar tienerjaren ontwierp en vervaardigde ze kleding voor gewone en buitengewone gebeurtenissen. Eerst voor familie, vrienden en later voor iedereen die op zoek was naar een persoonlijke vorm of stijl.

“De vraag werd groter dan wat ik kon verwerken en al snel richtte ik, samen met mijn man, eerst één en later meerdere modewinkels op. Na dertig jaar was het tijd voor iets anders en het werd een B&B in Westende.”

Volle kasten en toch niet weten wat aan te doen, dat kennen we allemaal

Nu de bed and breakfast is doorgegeven aan een jongere generatie, kan ze zich opnieuw volop toeleggen op haar allereerste passie: mode en persoonlijk advies. “Het lijkt alsof de cirkel rond is. Toen ik het idee voorlegde aan mijn familie, dacht ik dat ze gingen zeggen maar moe, toch!, maar neen, ze waren even enthousiast als ik en ze hebben me ook veel geholpen met het ontwerp van de website en de sociale media”, zegt Noëlla Thevelein nog.

“Personal shopping wint aan populariteit bij jonge mensen. Als garderobeadviseur hou ik ervan om mensen binnen mijn eigen leeftijdsgroep te helpen in het uitzoeken, combineren en vervaardigen van kleding waarin ze zich goed en comfortabel voelen, zowel voor in persoonlijke kring als bij belangrijke momenten. Volle kasten en toch niet weten wat aan te doen, dat kennen we allemaal. We vertrekken vanuit wat er is, passen aan waar nodig, gaan op zoek naar nieuwe combinaties en we vullen aan met nieuwe kledingstukken. We geven de mensen graag een make-over waar de meesten altijd al van droomden. Iedereen zijn Jani dus”, zegt Noëlla met een knipoog.

