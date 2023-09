Noël Opsomer (89) uit Kortrijk is oudste scheidsrechter van Vlaanderen: “Als je kan helpen, waarom niet?”

De Vlaamse sportfederatie gaat op zoek naar de ‘official personality van het jaar’, de strafste persoonlijkheid tussen de meer dan 10.000 scheidsrechters en juryleden. West-Vlaanderen heeft met Noël Opsomer (89) uit Kortrijk de oudste, actieve scheidsrechter van dit seizoen rondlopen op de amateursportvelden. “Ik reken niet op de titel, dat zegt me ook niets. Ik ben vooral blij dat ik het gedaan heb.”

Noël wordt op 1 december 90 jaar. Sinds zijn jeugdjaren tot zijn 42ste zag je hem vaak op de looppiste, in tegenstelling tot zijn vier kinderen die allemaal geen sport beoefenden. “Toen ik voor het eerst een langeafstandsloop wou ondernemen, waren mijn ouders er niet voor te vinden. Waarom zou je jezelf in het zweet lopen met gevaar op verwondingen”, herinnert Noël zich.

De eerste drie over de eindmeet bij een loopwedstrijd kregen een nachtvergunning om buiten de kazerne iets te gaan drinken

Na zijn eerste informele loopwedstrijden in de jeugdbeweging begon Noël tijdens zijn legerdienst – die startte op 1 juni 1953 in Doornik – meer te lopen. “Destijds duurde de dienst 21 maanden, gelukkig werd die toen ingekort met drie maanden. Tijdens de opleiding sporten we twee keer per week. Ze hadden daar een mooi looppiste. De eerste drie over de eindmeet bij een loopwedstrijd kregen een nachtvergunning om buiten de kazerne iets te gaan drinken”, glimlacht Noël.

Kortrijk Sport

Eind 1954 sloot hij zich aan bij Kortrijk Sport. “Snelwandelen stond me wel aan, maar hier in de club moest je er niet van praten. Ik kreeg toen te horen ‘Wat ben jij aan het doen?’ Ze kenden de sport niet. Er werd een beetje op neergekeken, een nevensport.”

“Ik ben er toch mee begonnen en Kortrijk Sport zette begin jaren 70 een grote stap vooruit. Van de federatie in Brussel kregen we de vraag waar een club was in regio Kortrijk waar je kon snelwandelen. We trokken toen meer leden aan.”

“Natuurlijk zijn die pistes niet te vergelijken met nu. Toen was de kwaliteit veel minder. Onder de staantribune waren een paar haken voorzien voor kleren en er was een goot met kranen om je op te frissen.”

Laatste wedstrijden

Begin oktober 1975 ging Noël met vier vrienden op bedevaart naar Halle. “We vertrokken om 3 uur. We hadden onze boterhammekes mee en pas voorbij Ronse was er eindelijk iets open voor een koffie. Na 80 kilometer en vier stops zijn we goed toegekomen op onze eindbestemming.”

“De vrouw van één van de vrienden kwam achter met de auto om ons op te halen. De dag zelf voelde ik me oké, maar de ochtend erop raakte ik niet meer uit mijn bed. Na drie weken onderzoek in UZ Gent vonden de dokters nog steeds niet wat het was. Toen heb ik besloten om te stoppen met sport, buiten de sporadische wandeltochten, en enkel nog op te treden als scheidsrechter.”

Nood aan nieuwe refs en juryleden

De Vlaamse sportfederatie gaat voor de allereerste keer op zoek naar de official personality van het jaar. De campagne moet ook helpen om nieuwe scheidsrechters aan te trekken. Uit een rondvraag deze zomer blijkt immers dat zo’n 4 op de 10 sportfederaties dringend nood hebben aan nieuwe refs en juryleden.

Voor velen was dit een vorm van vrijetijdsbesteding, toen waren er nog geen televisies en computers

“Er is altijd een tekort. Mensen hebben geen tijd meer of willen er geen tijd voor vrijmaken. Vroeger was het gemakkelijker. Er waren meer mensen die vrijwillig wilden helpen, voor de goede zaak. Voor velen was dit een vorm van vrijetijdsbesteding, toen waren er nog geen televisies en computers.”

“In mijn tijd waren we met meer dan 250 mensen waar we konden op rekenen. Nu een grote 100 voor West-Vlaanderen waardoor de club zelf juryleden moet aanleveren. Voor de vrijwilligersvergoeding moet je het niet doen. Eind 1950 kreeg ik voor een hele namiddag 20 Belgische frank, nu ongeveer 20 euro en enkele bonnetjes om iets te drinken.”

Oudste scheidsrechter van Vlaanderen

Noël is jurylid voor atletiek, bij alle proeven (loopproeven, werpproeven en springproeven) met als specialisatie scheidsrechter en gaanrechter (scheids voor snelwandelen).

“Ik was de eerste Belg die een internationaal brevet ontving om jurylid te zijn voor snelwandelen in 1964. Ik was toen 31 jaar. Zo ben ik naar Rome kunnen gaan, Duitsland, Nederland en Zweden. Ik mocht ook eens naar Engeland, maar dat is helaas niet gelukt omdat mijn vrouw dat weekend moest bevallen”, vertelt Noël. “Wat me motiveert?”

“Ik wou iets terug te doen voor de club, die mensen hebben er ook gestaan voor mij. Als je mensen kan helpen, waarom zou je het niet doen? Zonder atletiek had ik sommige mensen nooit leren kennen, dat werden vrienden voor het leven.”