Noël en Rosette vieren gouden huwelijksjubileum

Noël Depoorter en Rosette Blomme uit de Eikendreef vierden in feestzaal De Vrede in Ichtegem hun 50ste huwelijksverjaardag.

Het gouden koppel kreeg het bezoek van burgemeester Patrick Lansens en de schepenen Jessy Salenbien, Dirk Ampoorter en Jan Lievens, die hen bloemen en een gemeentelijk geschenk overhandigden, maar ook de gelukwensen van ons koningspaar overmaakten.

Noël, gewezen treinbestuurder die de laatste drie jaar van zijn carrière de TGV bestuurde, leerde zijn Rosette, kleuterleidster in basisschool De Negensprong, via gemeenschappelijke vrienden kennen in dancing De Doedelzak, gelegen op de Moerdijk in Moere-Eernegem. “Het was niet meteen koekenbak”, lacht Rosette, maar de liefde voor elkaar groeide langzaam. Ze trouwden op 11 februari 1972 en het gezin werd verrijkt met twee kinderen: zoon koen, nog altijd vrijgezel, woont in Gent en dochter Tina, gehuwd, woont in Brugge. Het gouden koppel heeft ook twee kleinkinderen Wout en Lize Steenkiste.

Fiets als minnares

In Koekelare en omstreken is Noel Depoorter gekend als een fervente wielertoerist. Naast zijn sympathieke echtgenote, beschouwt Noel zijn fiets als zijn minnares. Maar ook zijn vrouw wist Noël uiteindelijk te besmetten met het fietsvirus.

“Ja, ik hou van wandelen en nu ook van fietsen, want vroeger had ik daar echt geen tijd voor. Veel vrije tijd had ik niet, want naast m’n werk wachtte nog een gezin waarvoor ik moest koken, wassen, strijken en voor de kinderen zorgen.”

Noël daarentegen, is al 40 jaar lid van de wielertoeristenclub Blijf Jong Ichtegem en is er het duiveltje-doet-al. Hij zetelt in het bestuur, maakt de ritten en zorgt ervoor dat alles netjes en ordentelijk verloopt. We wensen de gouden jubilarissen namens ons blad van harte proficiat en nog vele jaren. (EV)