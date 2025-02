Noël en Nicole zijn al 70 jaar getrouwd, maar vieren geen Valentijn: “We hadden wel eens een discussie, maar geen ruzie”

Op 30 december 1954 stapten Noël Ricart en Nicole Demasure in het huwelijksbootje. Ze zijn al 70 jaar getrouwd en nog altijd even verliefd op elkaar. “We deden al altijd alles samen en ook nu nog, zoals iedere morgen samen onze wandeling van zo’n 45 minuten”, zegt Nicole.

Noël (92) en Nicole (91, sinds zondag 9 februari) hebben veel gewerkt in hun leven. Noël werkte bij de firma Bekaert in Zwevegem en Ingelmunster. Tussenin was hij van 1960 tot 1965 werkzaam bij de politie in Zwevegem. In 1987 ging hij met brugpensioen. Nicole werkte als thuiswerkster en oefende het beroep van naaister uit. In 1967 hield Noël de Foto-Diaclub boven de doopvont. Hij was ruim 50 jaar voorzitter van deze vereniging. Hij is ook voorzitter van de Politieke Gevangenen, afdeling Ingelmunster-Tielt, en ondervoorzitter van de afdeling Politieke Gevangenen West-Vlaanderen, maar hij gaf die functie door aan zijn dochter Ingrid Ricart. Het echtpaar maakte jarenlang verre reizen. Nu is dat een dagelijkse wandeling van zo’n 45 minuten. Ze hebben vier kinderen, twaalf klein- en evenveel achterkleinkinderen.

Troetelnamen

Noël was actief bij de Scouts, net zoals de broer van Nicole. Hij kwam wel eens bij haar aan huis. Noël was soldaat, ging terug naar het station en Nicole besloot mee te gaan. “We waren nog niet aan de brug in Ingelmunster of onze eerste kus volgde. We schreven veel brieven naar elkaar. Na 21 maanden dienstplicht kwam ik terug thuis. We trouwden en woonden bij mijn moeder in de Weststraat. Daarna verhuisden we naar Zwevegem en sinds 1965 wonen we in de Dokter Lauwersstraat”, vertelt Noël.

Hoe verliepen die 70 huwelijksjaren? “Met vallen en opstaan, maar als je elkaar graag ziet heb je veel voor elkaar over”, geeft Nicole toe. Noël knikt en zegt: “Bij ons was het wel eens overtrokken, maar de vlaag passeerde.” Nicole vult aan: “We hadden wel eens een discussie, maar geen ruzie. We gingen nooit naar bed zonder dat het was uitgepraat. Ik weet niet of ik koppig was, maar het was meestal Noël die water bij de wijn moest doen.”

Het echtpaar gebruikt nog altijd troetelnamen. Noël zegt ‘moeke’, ‘bolleke’ of ‘zoetje’. Nicole spreekt hem aan met ‘zoetje’ of ‘schatje’. Krijgt ‘zoetje’ met Valentijn een boeket bloemen? “We deden nog nooit mee aan Valentijn. We zijn van een andere generatie hé. Bij ons is het iedere dag Valentijn. We genieten iedere dag van elkaars samenzijn”, stipt Noël aan.

Goede engelbewaarder

Noël en Nicole werden in hun leven ook geconfronteerd met tegenslagen. “In 1944 werd mijn vader doodgeschoten aan De Wante. Ik zit nog altijd met vragen, waarop ik geen antwoord meer zal krijgen. Dat is de rode draad in mijn leven dat mij een trauma bezorgde”, zucht Noël. “Tien jaar geleden verloren we onze schoondochter. Ook dat blijft pijnlijk. In 2019 trokken we op driedaagse naar Nederland. Op zondag rond 10 uur reed ik richting Antwerpen. Een voertuig begon te tollen, raakte mijn auto achteraan, waardoor mijn caravan 30 meter verder werd geslingerd en mijn auto tegen de vangrails knalde. Gelukkig hadden we een goede engelbewaarder, want we kwamen er heelhuids uit. Maar sindsdien rij ik niet meer ver met de auto. Ik heb al enkele jaren last van mijn rechteroog dat werd gelaserd, maar dat kapot is. Het hoornvlies werd beschadigd en er is niets meer aan te doen. Om het uur of om de twee uur moeten er druppeltjes worden ingedaan. Nicole doet dat. Iedere keer zegt hij dan ‘merci’, maar dat is niet nodig. We moeten elkaar helpen hé”, zegt Nicole.

Noël ziet nog uit dat oog, maar onscherp. “En het onscherpe rechteroog ‘vecht’ met de scherpte van mijn linkeroog. Het is moeilijk geworden wanneer ik wil lezen, naar de tv kijk of op de laptop wil typen.”

Wassen, strijken, koken

Noël en Nicole praten met elkaar over de dood. “Alles is geregeld. We bezitten zelfs allebei een lijfkaart. Als de dag daar is, geen probleem”, zegt Noël, waarna Nicole zegt: “We kunnen niet zonder elkaar. Alleen vallen zal echt lastig zijn. We zijn altijd samen. Ik hoop dat we nog lang in ons eigen huis kunnen blijven wonen. We zorgen goed voor elkaar. We hebben een poetsvrouw, maar de rest doe ik nog zelf zoals wassen, strijken, koken. Zijn lievelingsgerecht? Och, hij eet alles graag, als ik het maar goed klaarmaak”, lacht Nicole. “Een goed biefstuk van de filet met frietjes of salade, een konijntje of een fazantenfilet… heerlijk! We zijn dankbaar dat we – met uitzondering van onze schoondochter – nog allemaal samen zijn. We zijn nog gezond en genieten van het leven. Als er iets te doen is gaan we uit eten, zoals met mijn verjaardag. Verder gaan we ook iedere dag 45 minuten wandelen. Vroeger was dat langer, maar voor mezelf wordt het te lastig. We vertrekken vanuit onze woning met de auto en rijden naar een bestemming om van daaruit te wandelen.”