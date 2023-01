Noël Carrette ontvangt hoogste erkenning Rode Kruis: “Opvolging verzekerd door kleindochter”

Anzegemnaar Noël Carrette wordt in 2023 met een prachtige pluim op zijn hoed tachtig jaar. Door zijn uitzonderlijk engagement van dertig dienstjaren als vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Waregem-Anzegem, ontving hij eind 2022 de hoogste erkenning binnen het Rode Kruis.

“De Legpenning Dunant-Uytterhoeven werd toegekend aan Noël voor zijn jarenlange inzet binnen de hulpdienst en de laatste jaren ook als vormingsverantwoordelijke”, zegt afdelingsvoorzitter Rode Kruis Waregem-Anzegem Isabelle Bouckaert. “Doordat Noël de fakkel doorgaf midden in de coronacrisis in 2020, konden we hem nog niet op gepaste wijze bedanken voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme. Het was een mooi moment voor alle betrokkenen om Noël deze erkenning te kunnen overhandigen.”

Initiatie Eerste Hulp

Onder het voorwendsel dat kleindochter Jana Balcaen anders niet op de brevetuitreiking ‘cursus Eerste Hulp’ geraakte, sprong opa Noel Carrette in de bres. “Noël Carrette wordt dit jaar tachtig jaar en was bijna dertig jaar lid van het Rode Kruis”, aldus afdelingsvoorzitter Bouckaert. “Een derde van zijn aantal jaren als vrijwilliger was hij vormingsverantwoordelijke binnen onze afdeling. Naast het organiseren van de cursussen Eerste Hulp, gaf Noël ook lessen reanimeren en defibrilleren. Ook ging hij met plezier initiaties Eerste Hulp geven in scholen en bij verenigingen. En welke gelegenheid kon nu beter uitkomen om Noël in de bloemetjes te zetten dan de brevetuitreiking van onder meer zijn kleindochter Jana die intussen ook de afdeling als hulpdienstvrijwilliger vervoegde?”

Noël Carrette ontving de hoogste erkenning binnen het Rode Kruis voor een vrijwilliger met uitzonderlijke verdiensten. “Dit gebeurde in aanwezigheid van de Waregemse burgemeester Kurt Vanryckeghem die zelf ook nog vormingsverantwoordelijke was van onze afdeling”, vervolgt Isabelle Bouckaert. “De burgemeester stond er op deze erkenning te mogen overhandigen.”

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe waardevol het engagement van Noël geweest is – afdelingsvoorzitter Isabelle Bouckaert

Op vrijdag 16 december om 19 uur vond de huldiging plaats in de lokalen aan de achterkant van de Regenboog in Waregem. “We kunnen niet genoeg benadrukken hoe waardevol het engagement van Noël geweest is gedurende al die jaren”, benadrukt de afdelingsvoorzitter. “Een warme en oprechte dankjewel voor zijn jarenlang engagement.”

Het Belgische Rode Kruis is de oudste nationale Rode Kruisvereniging ter wereld. Al in februari 1864 gaf België gevolg aan de oproep van Rode Kruisstichter Henry Dunant. Een jaar eerder, in 1863, had die ervoor gepleit om in zoveel mogelijk landen nationale Rode Kruisverenigingen op te richten. De snelle Belgische reactie was in de eerste plaats de verdienste van dokter André Uytterhoeven, de hoofdchirurg van het Sint-Janshospitaal in Brussel. De Legpenning Henri Dunant-André Uytterhoeven is dus een verwijzing naar de pioniers.