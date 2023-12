Noe Felipe Malaver Benavides heeft passie voor jiujitsu: “Iedereen zou dit moeten leren”

Noe Felipe Malaver Benavides is afkomstig uit Piura, een stad in het noorden van Peru. Drie jaar geleden streek hij neer in ons land, waar hij niet alleen de liefde vond, maar ook de sport die hij in Peru al 10 jaar beoefende, zijnde jiujitsu.

“Jiujitsu is een op worstelen gebaseerde vechtsport of martial art”, aldus Noe (34). Hij woont in de Kronevoordestraat in Handzame met zijn partner Marjolein en zonen Gabriel en Noah. Beroepshalve werkt hij in de Neos sigarenfabriek.

Meester worden

“De kern van de sport is om de tegenstander te kunnen controleren op de grond, met behulp van bepaalde technieken. Deze krijgskunst combineert zelfverdediging, fysieke fitheid en mentale discipline. Het is eigenlijk familie van judo, maar het duurt veel langer om een meester in jiujitsu te worden. Je doet er bijvoorbeeld 11 à 12 jaar over om je zwarte gordel te behalen. Momenteel heb ik mijn bruine gordel op zak. In januari neem ik deel aan een wedstrijd georganiseerd door de AGF Pro, de American Grappling Federation. Dit is een zogenaamde superfight, een wedstrijd voor kampioenen uit verschillende landen.”

Sociaal project

“Deze wedstrijden worden georganiseerd over heel Europa. Zo was ik al in Amsterdam en Berlijn voor een wedstrijd. Zo’n wedstrijd vraagt heel wat training en voorbereiding, maar duurt maximum 6 minuten. Wekelijks train ik een vijftal keer. Op 13 januari vindt de wedstrijd dichtbij plaats, in Oostkamp. Mijn droom is eigenlijk om hier jiujitsu te kunnen geven aan zowel kinderen als volwassenen. Ik deed dat al in Peru. Daar hielp ik mee aan het sociale project Guardian Peru, waar we werkten met kinderen die onder andere een pestprobleem hadden of die het financieel niet breed hadden. Dan schonken we hen bijvoorbeeld een jiujitsupak, want dat kost toch snel tussen de 150 à 200 euro. In België zou ik ook zo’n project willen realiseren. Eigenlijk zou er overal sport op maat moeten zijn voor iedereen, in elke gemeente én gratis. Heel wat kinderen zouden er een betere conditie door krijgen en veel zelfverzekerder in hun schoenen staan”, besluit Noe.