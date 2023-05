Nocturnes Ieper theaterwandelingen in en rond een vestingstad: “Ieper en de Britten”

Na een jaartje corona-uitstel vinden vanaf 7 juli tot en met 14 augustus ongeveer 100 theaterwandelingen voor 4.000 toeschouwers plaats in hartje Ieper. De voorverkoop start deze maand. Dit is meteen de zestiende editie van de Ieperse theaterwandelingen. Het bestuur, de projectgroep en een groep enthousiaste historici, techniekers, regisseurs, spelers, costumières, grimeurs en cateringmedewerkers zijn al geruime tijd druk bezig om er weer een geslaagde editie van te maken.

“Voor de eerste editie moeten we intussen al terugkeren naar 1995 en Ieper was toen pionier”, vertelt Roosje Goemaere. “Ondertussen worden overal in Vlaanderen theaterwandelingen georganiseerd. We zijn en blijven echter het grote voorbeeld en daar zijn we terecht fier op. Het idee kwam uit het brein van Patrick Deldaele, Kristof Jonckheere, Erik Vanhove en Piet Lesage. Zij wilden een alternatief voor de klassieke toeristische gidsbeurten langs de vele monumenten gekoppeld aan de rijke geschiedenis van Ieper. Dit leidde tot een uitgestippeld parcours waarlangs boeiende historische situaties zouden worden uitgebeeld door – soms ludiek – theater, dans, mime, enzomeer. Het concept ‘historisch met een kwinkslag’ was geboren.”

“Wat oorspronkelijk bedoeld was als een nieuw toeristisch project, is uitgegroeid tot een evenement dat vooral ook Ieperlingen en mensen uit de wijde regio aanspreekt. De lange wachtrijen op de start van de voorverkoop bewezen dat. Die lange wachtrijen zijn er nu niet meer gezien de voorverkoop ook dit jaar opnieuw digitaal zal gebeuren via www.nocturnesieper.be.”

Nocturnes met vrolijke noot

“Na editie 2019 werd duidelijk dat een nieuwe ‘break’ – lees sabbatjaren – nodig was om onszelf te herbronnen, nieuwe invalshoeken te bekijken, overwegingen te maken. Wat oorspronkelijk een pauze moest worden van twee jaar werd er uiteindelijk een van drie. Covid-19 wist ook bij de Nocturnes roet in het eten te gooien. Medewerkersbijeenkomsten en vergaderingen, samenkomsten van de projectgroep en bestuur konden niet doorgaan zoals gepland. Eenmaal ook duidelijk werd dat de Nationale Veiligheidsraad geen 100 procent garantie kon bieden voor 2022 en er hierdoor een zeer krappe timing ontstond, werd unaniem beslist om een extra sabbatjaar in te lassen.”

“Een sabbatjaar dat niet verloren was, integendeel! Het gaf ons de extra mogelijkheid om nog dieper te graven in onze historische feiten, nog spitsvondigere ideeën uit te werken alsook op zoek te gaan naar nog uniekere locaties. Met de Brexit en het terugvallen van het Brits bezoek aan onze stad en streek in het achterhoofd, zowel door de Brexit alsook door covid-19, hebben we voor onze nieuwe theaterwandeling als thema ‘Ieper en de Britten’ gekozen. We willen de relatie van onze stad met de buren van overzee in de loop van de geschiedenis uitdiepen en in beeld brengen.”

Lat ligt weer hoog

“Uiteraard kunnen thema’s als de Eerste Wereldoorlog, de Britse begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission en de Menenpoort aan bod komen. Maar er is meer: de godsdienstproblematiek, het Beleg van Ieper tijdens de middeleeuwen en de diverse links tussen Ieper en Engeland kunnen niet ontbreken”, vervolgt Jan Steen.

Wat zeker duidelijk werd in de vele brainstormsessies, editie 2023 zou er eentje worden met een vrolijke noot. En laat net dat nu ook weer iets zijn dat we bij onze overzeese buren zeker kunnen vinden. We legden niet zomaar de lat weer hoog. Telkens zoeken we plekjes die niet gekend zijn of waar je niet zomaar kunt binnenstappen en daar zijn we weer in geslaagd. De theaterwandeling start net buiten het stadscentrum in de Elverdingestraat, ter hoogte van de parkeergarages van de Heilige Familie. Daarna verkennen we enkele unieke locaties binnen de stadsmuren om ook daar te eindigen. Uiteraard worden er ook deze editie transportmiddelen gebruikt. De eindlocatie ligt intra muros op een 10 à 15 minuten stappen van de startplaats.”

Voorverkoop online

“Na een succesvolle online ticketverkoop bij de vorige editie gaat de voorverkoop van de Nocturnes 2023 ook dit jaar online door op zaterdag 20 mei om 9 uur. Tickets zijn verkrijgbaar via www.nocturnesieper.be. Per wandeling zijn er maximaal 40 plaatsen, dat zijn kleinere groepen dan de vorige editie. Een volledige wandeling van 40 kaarten kan in één keer aangekocht worden. Indien geen volledige wandeling wordt aangekocht, kunnen er maximaal 26 kaarten in één keer aangekocht worden. Er kan slechts voor één moment kaarten aangekocht worden. Wil je nog bijkomende kaarten voor een ander uur of een andere datum, dan moet je terug van vooraf aan beginnen. Je wordt na aankoop telkens terug naar de homepage gebracht.”

“We werken, net zoals in het verleden, ook weer met een wachtlijst. Soms zijn wandelingen helemaal uitverkocht, maar toch komen er soms weer plaatsen vrij. Laat dus zeker niet na om je op onze wachtlijst te plaatsen.”

“Kaarten/tickets kosten 50 euro. Daarin is inbegrepen: een unieke theaterwandeling van drie uur, transportmiddelen tijdens de tocht, hapjes en drankjes onderweg en afsluitend fish & chips en een drankje of vegetarisch alternatief op de eindlocatie. Tickets worden via de reservatie meteen online betaald. De betaalinstructies krijg je bij de reservatie van je kaarten. Wens je kaarten te annuleren? Dat kan uiteraard, maar hou rekening met volgende administratieve kosten: tot 2 weken voordien 7,50 euro/kaart, daarna 15 euro/kaart. Tijdens het aankoopproces moet je per deelnemer aangeven wat er gewenst is van maaltijd op de eindlocatie. Allergieën kun je via mail doorgeven via info@nocturnesieper.be. Je hoeft hierbij geen namen van deelnemers door te geven.”

Nocturnes 2023 – start & eindpunt

“De start- en eindlocatie liggen dit jaar niet zo dicht bij elkaar (10 à 15 minuten stappen). Daarom vragen we het publiek dat met de wagen komt om te parkeren in en rond het centrum van de stad, bijvoorbeeld Randparking Minneplein, Grote Markt, Leet of Esplanade. De theaterwandelingen starten steeds heel stipt!”

“We vragen dan ook aan het publiek om een kwartier voor het startuur aanwezig te zijn aan de start. Wie mooi op tijd is dit jaar wordt misschien wel extra verrast. Wie bijvoorbeeld een wandeling heeft met startuur 19 uur, wordt ten laatste om 18.45 uur op de startlocatie langs de Elverdingestraat 74 verwacht.”