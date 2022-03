Nocturnes Ieper krijgen dit jaar een vervangprogramma

De vzw Nocturnes Ieper heeft beslist om deze zomer geen theaterwandelingen te organiseren. Er komt wel een vervangprogramma.

“De eerstvolgende nocturnes worden in de zomer van 2023 georganiseerd, met als thema ‘Ieper en de Britten’. Nu de Britten stilaan de weg terugvinden naar Ieper na de Brexit en de coronabeperkingen, is dat voor Ieper een actueel thema”, vertelt voorzitter Piet Lesage. “We kregen de voorbije maanden tal van vragen over de nieuwe editie van de Nocturnes. Wordt dat de zomer 2022 of niet? We hebben lang gewacht om te beslissen. Vorige maand hebben we de knoop doorgehakt. Om diverse redenen opteren we om een volwaardige editie van de Nocturnes te organiseren in de zomer van 2023. Zoals eerder bekendgemaakt wordt het thema ‘Ieper en de Britten’. Nu de Britten stilaan de weg terugvinden naar onze stad na de Brexit en de coronabeperkingen, is dit voor Ieper een actueel thema. Onze historici hebben al heel wat informatie opgezocht, zodat we stof genoeg hebben om weer een boeiende theaterwandeling in elkaar te steken.”

Vervangprogramma

“Maar ook in de zomer van 2022 laten we van ons horen”, vervolgt Piet Lesage. “We zijn een zomerprogramma aan het voorbereiden op diverse avonden tussen half juni en half augustus. Het wordt tijdens die avonden telkens een avontuurlijke activiteit die eindigt op een mystery-locatie. Op het programma staat een heel gevarieerd aanbod van culturele en ludieke activiteiten, eventueel in samenwerking met andere organisaties/verenigingen. En dit zowel voor het brede publiek als voor onze medewerkers. Dit is momenteel in volle voorbereiding. Binnenkort geven we hierover meer concrete informatie, onder andere over de kostprijs voor het publiek en hoe men kan inschrijven. De Ieperse Nocturnes zijn erg succesvol: ze lokken gemiddeld 4.500 toeschouwers met telkens nog een lange wachtlijst. In 1995 werden de Nocturnes voor het eerst georganiseerd. Dat waren toen de allereerste theaterwandelingen in Vlaanderen. Ondertussen hebben ze op veel plaatsen navolging gekregen.”

Projectgroep

De Nocturnes zijn een vzw, opgericht in 1995, met als bestuur: Piet Lesage (voorzitter-auteur-regisseur), Roosje Goemaere (secretaris), Jan Steen (penningmeester) en Marino Naeye (chef techniek). De Nocturnes worden mee gedragen door de ‘projectgroep’. Die bestaat naast de vier bestuurders uit Mietje Havegheer (rekwisieten), Hanna Laekeman (kostumering), Katrien Vanspranghe (kostumering), Kristin De Meyere (historische info), Jean-Pierre Deroo (historische info), Frederik Pattyn (grime en graficus) en Geert Desmet (techniek). En daarnaast zijn er diverse werkgroepen voor techniek, kostumering, rekwisieten, grime, enzomeer.

“In totaal hadden we voor onze jongste editie in 2019 zowat 240 medewerkers, 172 van hen acteerden toen. Tijdens en Nocturnes-zomer spelen meerdere personen dezelfde rol om de hele periode te kunnen invullen. In ons beginjaar 1995 hadden we zo’n 40 medewerkers. De Nocturnes zijn dus in de loop der jaren serieus gegroeid tot wat ze nu zijn. Met onze Nocturnes hebben we de voorbije tijd niet stilgezeten. Al zal het brede publiek daar niets of niet veel van gemerkt hebben. We hebben niet veel van ons laten horen, maar achter de schermen zijn we wel heel actief gebleven. We organiseerden in het najaar 2021 een fotowedstrijd. En we waren en zijn ook volop bezig met de voorbereidingen voor de komende editie”, besluit Piet Lesage.